В Екатеринбурге просят не вести детей в сад из-за дефицита посуды

Из-за отпусков воспитателей в садике переполнены группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Родители детского сада №133 в Екатеринбурге получили сообщение от воспитателя, в котором она просит по возможности оставлять детей дома из-за переполненности групп. Об этом URA.RU рассказал читатель. В самом детском учреждении информацию опровергли.

«Уважаемые родители, многие воспитатели в отпусках, в детском саду работает всего 4 группы. Наполняемость по 40 человек! В шкафчики уже заселяем по два ребенка, кроватей и посуды вообще не хватает. Если у вас есть возможность, оставляйте, пожалуйста, детей дома, пока ситуация с группами не нормализуется», — говорится в сообщении, которое разослали родителям в общем чате.

«У меня есть возможность уйти на удаленку, потому что такое посещение садика ребенку во вред, но ведь работать дистанционно себе могут позволить не все, и не у всех есть бабушки-дедушки. У меня вопросы не к воспитателям, а к руководству, которое осуществляет управление. Почему все педагоги уходят в отпуск одновременно? Наверняка руководители докладывают наверх, что у них все хорошо, кадров хватает, а на деле такой бардак», — возмутилась читательница URA.RU.

За комментарием агентство обратилось в детсад. Заведующая учреждением Елена Ермакова оказалась в отпуске. «Все у нас хорошо, первый раз об этом слышу. Группы финансируют, как мы можем запретить ходить? Этого не может быть, мы не имеем права это говорить. Никогда такого не скажет педагог», — заявил URA.RU исполняющая обязанности директора Наталья Бояринцева.

Ранее жительница Первоуральска пожаловалась на поборы в детском саду. По словам женщины, родителей регулярно просят скинуться деньгами на приобретение канцелярских товаров.

Родителям показалось странным, что в садике не хватает посуды и кроватей Фото: читатель URA.RU

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