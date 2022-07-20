20 июля 2022

Житель Копейска съел собаку друга

© Служба новостей «URA.RU»
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Дачные участки. Курган, собака, злая собака, забор
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы за жестокое обращение с животным Фото:

В суд передано дело жителя Копейска (Челябинская область), который убил и съел собаку своего знакомого. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Копейска, мужчину обвинили в жестоком обращении с животным.

«В ходе предварительного расследования мужчина признал свою вину, указав, что устал ухаживать за собакой друга, поэтому ее убил. А мясо с тела собаки срезал, решил употребить в пищу, и убрал на балкон», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что сам инцидент произошел еще в январе этого года. Ранее копейчанин был судим за убийство человека и 12 лет отбывал наказание. Сейчас его обвиняют в жестоком обращении с животным. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В феврале 2020 года в Челябинской области произошел похожий случай. Мужчина выкрал из ветеринарной клиники овчарку, находившуюся там на лечении. Он отвел животное к своему дому, где жестоко убил его, разделал и употребил в пищу.

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В суд передано дело жителя Копейска (Челябинская область), который убил и съел собаку своего знакомого. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Копейска, мужчину обвинили в жестоком обращении с животным. «В ходе предварительного расследования мужчина признал свою вину, указав, что устал ухаживать за собакой друга, поэтому ее убил. А мясо с тела собаки срезал, решил употребить в пищу, и убрал на балкон», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что сам инцидент произошел еще в январе этого года. Ранее копейчанин был судим за убийство человека и 12 лет отбывал наказание. Сейчас его обвиняют в жестоком обращении с животным. Ему грозит до трех лет лишения свободы. В феврале 2020 года в Челябинской области произошел похожий случай. Мужчина выкрал из ветеринарной клиники овчарку, находившуюся там на лечении. Он отвел животное к своему дому, где жестоко убил его, разделал и употребил в пищу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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