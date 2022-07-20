Находка имеет исторический интерес Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пермской школе №22, которой уже более 133 лет, во время капитального ремонта нашли артефакты прошлых веков. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Перми.

«Во время демонтажных работ были найдены пустой сундук, старый лапоть, рубашка одного из учеников школы, газетные вырезки и записки учеников. В одном из помещений была обнаружена небольшая керамическая ванночка-изразец. На ней четко виден оттиск с годом изготовления — 1886», — делятся подробностями в департаменте. Ванночка была изготовлена на изразцово-гончарном заводе Аксенова и использовалась для облицовки печной трубы. Русская печь из аксеновских изразцов, в 1900 году была признана лучшей печью мира на промышленной выставке в Париже.

После окончания ремонта, в школе планируют создать музей и поместить находки туда. Здание школы было построено в 1889 году. Изначально, там размещалось училище для слепых детей, позже — детский дом, затем школа-коммуна №18 и лишь в 1931 в здании разместилась средняя школа №22.

Такие изразцы для печей производили в городе Рыбинск Фото предоставлено администрацией города Перми