Пожар на свалке под Екатеринбургом разросся в три раза. Видео

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Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Площадь пожара в Березовском выросла до 2000 квадратных метров (архивное фото) Фото:

Площадь пожара на городском мусорном полигоне в Березовском, разгоревшегося днем 21 июля, выросла с 600 до 2000 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудникам ведомства удалось локализовать пожар.

«Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Березовском локализован на площади 2000 квадратных метров. Огнеборцы принимают меры по тушению огня. Задействованы 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава», — рассказали в МЧС.

Полигон в промзоне Березовского охватило мощным огнем днем 21 июня. По предварительной версии, возгорание спровоцировали солнечные лучи. Тушение осложнял сильный ветер, разносивший огонь по всей свалке.

Фото:

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Площадь пожара на городском мусорном полигоне в Березовском, разгоревшегося днем 21 июля, выросла с 600 до 2000 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудникам ведомства удалось локализовать пожар. «Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Березовском локализован на площади 2000 квадратных метров. Огнеборцы принимают меры по тушению огня. Задействованы 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава», — рассказали в МЧС. Полигон в промзоне Березовского охватило мощным огнем днем 21 июня. По предварительной версии, возгорание спровоцировали солнечные лучи. Тушение осложнял сильный ветер, разносивший огонь по всей свалке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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