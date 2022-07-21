Площадь пожара в Березовском выросла до 2000 квадратных метров (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Площадь пожара на городском мусорном полигоне в Березовском, разгоревшегося днем 21 июля, выросла с 600 до 2000 квадратных метров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сотрудникам ведомства удалось локализовать пожар.

«Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в городе Березовском локализован на площади 2000 квадратных метров. Огнеборцы принимают меры по тушению огня. Задействованы 12 единиц спецтехники, 51 человек личного состава», — рассказали в МЧС.

Полигон в промзоне Березовского охватило мощным огнем днем 21 июня. По предварительной версии, возгорание спровоцировали солнечные лучи. Тушение осложнял сильный ветер, разносивший огонь по всей свалке.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области