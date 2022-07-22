В Кремле прокомментировали потерю турбины для «Северного потока»

22 июля 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Песков назвал сообщения «глупостью» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сообщения о том, что турбина Siemens для российского газопровода «Северный поток» потерялась при транзите в Германии, являются глупостью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это глупость. Siemens прекрасно знает, где установлена турбина. Президент РФ Владимир Путин сказал, что, по состоянию на ночь позавчера, Москва не получила никакой документации по турбине. Любые упреки безосновательны, это неправильные источники. Первоисточник — „Газпром“. Туда и обращайтесь», — заявил Песков во время конференц-колла. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Сообщения о том, что турбина Siemens для российского газопровода «Северный поток» потерялась при транзите в Германии, являются глупостью. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это глупость. Siemens прекрасно знает, где установлена турбина. Президент РФ Владимир Путин сказал, что, по состоянию на ночь позавчера, Москва не получила никакой документации по турбине. Любые упреки безосновательны, это неправильные источники. Первоисточник — „Газпром“. Туда и обращайтесь», — заявил Песков во время конференц-колла.