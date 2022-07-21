В Магнитогорске закрыли ветхий детский сад

На месте снесенного детского сада не будут строить новый Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) закрыли детский сад, расположенный на улице Бойко, 26 из-за ветхости конструкции здания. Родители из поселка Поля Орошения, чьи дети ходили в это дошкольное учреждение, написали в социальных сетях, что администрация приняла решение снести здание, однако строить новый детский сад не собираются.

«Здание единственного детского сада расположенного на улице Бойко, 26, хотят полностью снести и не возводить заново. В настоящее время всех воспитанников детского сада перевили в другое здание, либо в другое образовательное учреждение по причине того, что в настоящий момент здание находится в аварийном состоянии и нахождение воспитанников и персонала подвержено угрозе жизни и здоровья», — написал Андрей Б. в группе «А.Л.Текслер, помоги!» в «ВКонтакте».

Мужчина отметил, что расстояние от поселка до близлежащего дошкольного образовательного учреждения, предложенного администрацией города, составляет семь километров. Администрацией города уже принято решение о сносе здания, но возводить новый детский сад не будут.

Как следует из официального ответа министерства образования региона, опубликованном в этом же паблике, детский сад действительно сносят из-за его ветхого состояния. В здании выявлены дефекты, превышающие предельно допустимые значения. Однако сейчас прорабатывается вопрос организации подвоза детей во второе здание, расположенное на улице Трамвайная, 23.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам