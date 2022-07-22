22 июля 2022

Пермяков испугал вооруженный пистолетом мужчина в окне

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
По версии полиции, в руках мужчины был сигнальный пистолет Фото:

Полицейские проверяют инцидент с вооруженным человеком в окне 5-го этажа многоквартирного жилого дома в Краснокамске (Пермский край), который испугал очевидцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сообщение о вооруженном человеке, сидевшем на окне, поступило от очевидцев 22 июля. Полицейские выехали на место. Сейчас личность мужчины установлена», — пояснили корреспонденту агентства в региональном ведомстве.

Правоохранители отмечают, что предмет, находящийся в руках мужчины, не предназначен для стрельбы. Никаких противоправных действий по отношению к окружающим он не предпринимал. С ним была проведена разъяснительная беседа. По данному факту проводится проверка.

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Полицейские проверяют инцидент с вооруженным человеком в окне 5-го этажа многоквартирного жилого дома в Краснокамске (Пермский край), который испугал очевидцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «Сообщение о вооруженном человеке, сидевшем на окне, поступило от очевидцев 22 июля. Полицейские выехали на место. Сейчас личность мужчины установлена», — пояснили корреспонденту агентства в региональном ведомстве. Правоохранители отмечают, что предмет, находящийся в руках мужчины, не предназначен для стрельбы. Никаких противоправных действий по отношению к окружающим он не предпринимал. С ним была проведена разъяснительная беседа. По данному факту проводится проверка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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