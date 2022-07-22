Пермяков испугал вооруженный пистолетом мужчина в окне

По версии полиции, в руках мужчины был сигнальный пистолет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Полицейские проверяют инцидент с вооруженным человеком в окне 5-го этажа многоквартирного жилого дома в Краснокамске (Пермский край), который испугал очевидцев. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«Сообщение о вооруженном человеке, сидевшем на окне, поступило от очевидцев 22 июля. Полицейские выехали на место. Сейчас личность мужчины установлена», — пояснили корреспонденту агентства в региональном ведомстве.

Правоохранители отмечают, что предмет, находящийся в руках мужчины, не предназначен для стрельбы. Никаких противоправных действий по отношению к окружающим он не предпринимал. С ним была проведена разъяснительная беседа. По данному факту проводится проверка.