ЕС даст украинцам возможность путешествовать по всему миру

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина
Украинцы смогут свободно путешествовать по Европе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Входящая в Евросоюз Польша начнет выдавать украинцам специальные электронные удостоверения, которые позволят путешествовать по странам ЕС и за его пределы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Польши.

«В Польше будут выдавать электронные удостоверения, позволяющие путешествовать не только по Евросоюзу, но и пересекать его границы. Данное удостоверение также позволяет сохранять все персональные данные в одном месте», — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатные железнодорожные билеты в Польше. Отмечается, что украинские мигранты лишились всех льгот при покупке услуг компании.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Входящая в Евросоюз Польша начнет выдавать украинцам специальные электронные удостоверения, которые позволят путешествовать по странам ЕС и за его пределы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Польши. «В Польше будут выдавать электронные удостоверения, позволяющие путешествовать не только по Евросоюзу, но и пересекать его границы. Данное удостоверение также позволяет сохранять все персональные данные в одном месте», — сообщается на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатные железнодорожные билеты в Польше. Отмечается, что украинские мигранты лишились всех льгот при покупке услуг компании. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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