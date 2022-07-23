ЕС даст украинцам возможность путешествовать по всему миру

Украинцы смогут свободно путешествовать по Европе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Входящая в Евросоюз Польша начнет выдавать украинцам специальные электронные удостоверения, которые позволят путешествовать по странам ЕС и за его пределы. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Польши.

«В Польше будут выдавать электронные удостоверения, позволяющие путешествовать не только по Евросоюзу, но и пересекать его границы. Данное удостоверение также позволяет сохранять все персональные данные в одном месте», — сообщается на сайте.

Ранее URA.RU сообщало, что Украинским беженцам больше не будут предоставлять бесплатные железнодорожные билеты в Польше. Отмечается, что украинские мигранты лишились всех льгот при покупке услуг компании.

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.