Екатеринбуржец на электросамокате прокатил ребенка по дороге. «Отец года». Видео

23 июля 2022 в 20:16 Размер текста - 17 +

Мужчина прокатил ребенка по проезжей части, хотя это запрещено Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге мужчина поставил на электросамокат малолетнего ребенка и с ним поехал по проезжей части. Видео появилось в соцсетях, екатеринбуржца выдвинули на премию «отец года». «Претендент» на звание «отец года». В центре города очевидцы заметили мужчину, который ехал с ребенком на электросамокате по проезжей части», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург №1». К посту прикреплено видео, на котором видно, как мужчина вместе с маленьким ребенком едут по обочине проспекта Ленина в районе Плотинки. В городском управлении ГИБДД прокомментировали видео. Инспекторы отметили, что ездить по дорогам можно только на самокатах мощностью больше 250вт и с наличием водительского удостоверения данной категории. «На самокате должен передвигаться только один человек! Родители сами подвергают своих детей к опасности, перевозя их на электросамокате», — сообщили в ведомстве. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге мужчина поставил на электросамокат малолетнего ребенка и с ним поехал по проезжей части. Видео появилось в соцсетях, екатеринбуржца выдвинули на премию «отец года». «Претендент» на звание «отец года». В центре города очевидцы заметили мужчину, который ехал с ребенком на электросамокате по проезжей части», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург №1». К посту прикреплено видео, на котором видно, как мужчина вместе с маленьким ребенком едут по обочине проспекта Ленина в районе Плотинки. В городском управлении ГИБДД прокомментировали видео. Инспекторы отметили, что ездить по дорогам можно только на самокатах мощностью больше 250вт и с наличием водительского удостоверения данной категории. «На самокате должен передвигаться только один человек! Родители сами подвергают своих детей к опасности, перевозя их на электросамокате», — сообщили в ведомстве.