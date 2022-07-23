Бывший футболист пермского «Амкара» оставлен под домашним арестом

24 июля 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Суд решил не помещать бывшего футболиста пермского «Амкара» в СИЗО Фото: Алексей Гущин © URA.RU Советский районный суд города Махачкалы решил не помещать бывшего футболиста пермского «Амкара» Махача Гаджиева под стражу. Информация появилась на сайте суда. «Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц», — гласит постановление судьи. Дома под ограничениями Гаджиев будет находиться до 21 августа. Следователи ходатайствовали о помещении Гаджиева в СИЗО. Бывшего спортсмена обвиняют в мошенничестве с ущербом в крупном размере. Как сообщили в суде, Гаджиев уже возместил потерпевшему ущерб в размере 2 млн рублей, и нет никаких предпосылок, что он может скрыться от следствия. Ранее URA.RU сообщало, что игравшего в 2013—2014 годах в пермском клубе футболиста задержали силовики. Гаджиев находился в розыске с декабря 2021 года по делу о мошенничестве. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Советский районный суд города Махачкалы решил не помещать бывшего футболиста пермского «Амкара» Махача Гаджиева под стражу. Информация появилась на сайте суда. «Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц», — гласит постановление судьи. Дома под ограничениями Гаджиев будет находиться до 21 августа. Следователи ходатайствовали о помещении Гаджиева в СИЗО. Бывшего спортсмена обвиняют в мошенничестве с ущербом в крупном размере. Как сообщили в суде, Гаджиев уже возместил потерпевшему ущерб в размере 2 млн рублей, и нет никаких предпосылок, что он может скрыться от следствия. Ранее URA.RU сообщало, что игравшего в 2013—2014 годах в пермском клубе футболиста задержали силовики. Гаджиев находился в розыске с декабря 2021 года по делу о мошенничестве.