Бывший футболист пермского «Амкара» оставлен под домашним арестом

Советский районный суд города Махачкалы решил не помещать бывшего футболиста пермского «Амкара» Махача Гаджиева под стражу. Информация появилась на сайте суда.
«Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц», — гласит постановление судьи. Дома под ограничениями Гаджиев будет находиться до 21 августа.
Следователи ходатайствовали о помещении Гаджиева в СИЗО. Бывшего спортсмена обвиняют в мошенничестве с ущербом в крупном размере. Как сообщили в суде, Гаджиев уже возместил потерпевшему ущерб в размере 2 млн рублей, и нет никаких предпосылок, что он может скрыться от следствия.
Ранее URA.RU сообщало, что игравшего в 2013—2014 годах в пермском клубе футболиста задержали силовики. Гаджиев находился в розыске с декабря 2021 года по делу о мошенничестве.
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Советский районный суд города Махачкалы решил не помещать бывшего футболиста пермского «Амкара» Махача Гаджиева под стражу. Информация появилась на сайте суда. «Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц», — гласит постановление судьи. Дома под ограничениями Гаджиев будет находиться до 21 августа. Следователи ходатайствовали о помещении Гаджиева в СИЗО. Бывшего спортсмена обвиняют в мошенничестве с ущербом в крупном размере. Как сообщили в суде, Гаджиев уже возместил потерпевшему ущерб в размере 2 млн рублей, и нет никаких предпосылок, что он может скрыться от следствия. Ранее URA.RU сообщало, что игравшего в 2013—2014 годах в пермском клубе футболиста задержали силовики. Гаджиев находился в розыске с декабря 2021 года по делу о мошенничестве.