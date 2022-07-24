Шедевры Пермской галереи станут доступны для незрячих

25 июля 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Незрячие посетители смогут познакомиться с 5 картинами Фото: Александр Мамаев © URA.RU В августе в Пермской художественной галерее появится новая экспозиция произведений живописи для незрячих посетителей. Над копиями работают специалисты мастерской тактильных макетов — семья Шу, сообщают в краевой администрации со ссылкой на пресс-службу галереи. «Михаил и Ольга сотрудничают с крупнейшими музеями страны, и мы рады, что теперь и в нашем музее появятся тактильные копии, созданные в их мастерской. Чтобы изготовить экспонат, необходимо слепить модель из специального пластилина и залить ее скульптурным силиконом. И потом в форму заливают итоговый материал», — рассказывают в галерее. Всего изготовят пять тактильных копий картин — это работы Иоганна Баптиста Лампи, Федора Бруни, Василия Максимова, Любови Поповой и Ивана Шишкина. Также в галерее появится стенд на шрифте Брайля, на котором незрячие посетители смогут познакомиться с материалами, необходимыми для работы художника — кистями, мастихином, палитрой. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермской художественной галерее открылась выставка ценных и редких книг. Более 150 экспонатов XVI—XX веков из своего фонда предоставила библиотека Пермского педуниверситета. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В августе в Пермской художественной галерее появится новая экспозиция произведений живописи для незрячих посетителей. Над копиями работают специалисты мастерской тактильных макетов — семья Шу, сообщают в краевой администрации со ссылкой на пресс-службу галереи. «Михаил и Ольга сотрудничают с крупнейшими музеями страны, и мы рады, что теперь и в нашем музее появятся тактильные копии, созданные в их мастерской. Чтобы изготовить экспонат, необходимо слепить модель из специального пластилина и залить ее скульптурным силиконом. И потом в форму заливают итоговый материал», — рассказывают в галерее. Всего изготовят пять тактильных копий картин — это работы Иоганна Баптиста Лампи, Федора Бруни, Василия Максимова, Любови Поповой и Ивана Шишкина. Также в галерее появится стенд на шрифте Брайля, на котором незрячие посетители смогут познакомиться с материалами, необходимыми для работы художника — кистями, мастихином, палитрой. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермской художественной галерее открылась выставка ценных и редких книг. Более 150 экспонатов XVI—XX веков из своего фонда предоставила библиотека Пермского педуниверситета.