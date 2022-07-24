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22 июля 2022

Шедевры Пермской галереи станут доступны для незрячих

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация выставки тактильных картин «Видеть невидимое» в музее ИЗО. Екатеринбург, чумакова анастасия, рельефные копии, выставка для слепых
Незрячие посетители смогут познакомиться с 5 картинами Фото:

В августе в Пермской художественной галерее появится новая экспозиция произведений живописи для незрячих посетителей. Над копиями работают специалисты мастерской тактильных макетов — семья Шу, сообщают в краевой администрации со ссылкой на пресс-службу галереи.

«Михаил и Ольга сотрудничают с крупнейшими музеями страны, и мы рады, что теперь и в нашем музее появятся тактильные копии, созданные в их мастерской. Чтобы изготовить экспонат, необходимо слепить модель из специального пластилина и залить ее скульптурным силиконом. И потом в форму заливают итоговый материал», — рассказывают в галерее.

Всего изготовят пять тактильных копий картин — это работы Иоганна Баптиста Лампи, Федора Бруни, Василия Максимова, Любови Поповой и Ивана Шишкина. Также в галерее появится стенд на шрифте Брайля, на котором незрячие посетители смогут познакомиться с материалами, необходимыми для работы художника — кистями, мастихином, палитрой.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермской художественной галерее открылась выставка ценных и редких книг. Более 150 экспонатов XVI—XX веков из своего фонда предоставила библиотека Пермского педуниверситета.

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В августе в Пермской художественной галерее появится новая экспозиция произведений живописи для незрячих посетителей. Над копиями работают специалисты мастерской тактильных макетов — семья Шу, сообщают в краевой администрации со ссылкой на пресс-службу галереи. «Михаил и Ольга сотрудничают с крупнейшими музеями страны, и мы рады, что теперь и в нашем музее появятся тактильные копии, созданные в их мастерской. Чтобы изготовить экспонат, необходимо слепить модель из специального пластилина и залить ее скульптурным силиконом. И потом в форму заливают итоговый материал», — рассказывают в галерее. Всего изготовят пять тактильных копий картин — это работы Иоганна Баптиста Лампи, Федора Бруни, Василия Максимова, Любови Поповой и Ивана Шишкина. Также в галерее появится стенд на шрифте Брайля, на котором незрячие посетители смогут познакомиться с материалами, необходимыми для работы художника — кистями, мастихином, палитрой. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермской художественной галерее открылась выставка ценных и редких книг. Более 150 экспонатов XVI—XX веков из своего фонда предоставила библиотека Пермского педуниверситета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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