Предложение запчастей выросло на 52% Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

За первые полгода 2022 года жители Перми стали чаще покупать автозапчасти с рук. По сравнению с январем-июлем 2021 года пермяки на 29% чаще искали детали для машин у частных лиц. Об этом URA.RU рассказали аналитики компании «Авито».

«В этом году запчасти для автомобилей на Авито в Перми стали востребованнее. Спрос на них вырос на 29% по сравнению с прошлым годом», — рассказали в «Авито».

Выросший спрос не спровоцировал дефицит деталей, так как предложение запчастей на рынке увеличилось еще больше. Размещать на площадке запчасти для авто пермяки стали на 52% чаще по сравнению с первым полугодием 2021 года. Средняя цена деталей на портале составляет 1700 рублей.

Также подобное исследование провели и аналитики интернет-магазина «ВсеИнструменты.ру». По результатам анализа, выяснилось, что в Перми летом 2022 года резко вырос спрос на автоаксессуары (рост 28%), автохимию (257%), автосервисное оборудование (46%). По мнению главы пресс-службы онлайн-магазина Сергея Денисенко, это связано с тем, что россияне стали чаще путешествовать летом на автомобилях. Помимо этого, причинами повышенного спроса могли стать трудности с покупкой нового авто в России, из-за чего владельцы машин стали тщательнее следить за своим транспортом.