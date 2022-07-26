26 июля 2022

Турфирмы начали предлагать пермякам осенне-зимние туры в Таиланд

© Служба новостей «URA.RU»
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Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Уже сейчас можно забронировать жаркий отдых осенью и зимой Фото:

Турфирма «Пегас-туристик» в Перми после долгого перерыва, обусловленного коронавирусными ограничениями, сформировала осенне-зимнюю программу туров в Таиланд. Об этом рассказал руководитель фирмы Евгений Купин в своих соцсетях.

«Наконец-то просчитали путевки в Таиланд. Наша с вами осень и зима предопределена. Перелет, правда, со стыковкой в Москве, но обратите внимание — путевка от 128 тысяч рублей на двоих на 10 ночей (+ две ночи летим) в отель с четырьмя звездами», — рассказал Евгений Купин.

В турфирме отметили, что заявленные цены будут держаться на одном уровне около двух недель. Дальше ближе к вылету они начнут расти, так как рейсы регулярные.

А для тех, кто желает отдохнуть в Таиланде не осенью-зимой, а уже в ближайшее время, у турфирм есть горящие предложения. К примеру, на сайте турагентства «Корал тревел» в Перми «висят» горящие путевки на 9 августа с вылетом из Москвы. Цена снижена, и вместо 60 тысяч с человека указано 40 тысяч за 9 ночей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми резко подорожали путевки в Турцию. А горящие путевки теперь можно купить только за пару недель до вылета.

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Турфирма «Пегас-туристик» в Перми после долгого перерыва, обусловленного коронавирусными ограничениями, сформировала осенне-зимнюю программу туров в Таиланд. Об этом рассказал руководитель фирмы Евгений Купин в своих соцсетях. «Наконец-то просчитали путевки в Таиланд. Наша с вами осень и зима предопределена. Перелет, правда, со стыковкой в Москве, но обратите внимание — путевка от 128 тысяч рублей на двоих на 10 ночей (+ две ночи летим) в отель с четырьмя звездами», — рассказал Евгений Купин. В турфирме отметили, что заявленные цены будут держаться на одном уровне около двух недель. Дальше ближе к вылету они начнут расти, так как рейсы регулярные. А для тех, кто желает отдохнуть в Таиланде не осенью-зимой, а уже в ближайшее время, у турфирм есть горящие предложения. К примеру, на сайте турагентства «Корал тревел» в Перми «висят» горящие путевки на 9 августа с вылетом из Москвы. Цена снижена, и вместо 60 тысяч с человека указано 40 тысяч за 9 ночей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми резко подорожали путевки в Турцию. А горящие путевки теперь можно купить только за пару недель до вылета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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