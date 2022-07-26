ФСБ вскрыла коррупцию при реализации нацпроекта в Челябинске

27 июля 2022 в 13:04 Размер текста - 17 +

Преступление директора ООО «Русэнергострой» сотрудники УФСБ выявили в декабре 2019 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по региону вскрыли факт коррупции при реализации национального проекта «Демография» в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, директор ООО «Русэнергострой» предоставляла на оплату фиктивные акты выполненных работ при реконструкции стадиона «Центральный». «Центральный районный суд Челябинска признал виновной директора ООО „Русэнергострой“ в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России („Покушение на мошенничество“). Руководитель предоставила на оплату акты невыполненных работ по реконструкции футбольного поля и теплового пункта подогрева газона стадиона „Центральный“ на сумму более 19 млн рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Деньги были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни». Суд приговорил виновную к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Сотрудники УФСБ по региону вскрыли факт коррупции при реализации национального проекта «Демография» в Челябинске. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, директор ООО «Русэнергострой» предоставляла на оплату фиктивные акты выполненных работ при реконструкции стадиона «Центральный». «Центральный районный суд Челябинска признал виновной директора ООО „Русэнергострой“ в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России („Покушение на мошенничество“). Руководитель предоставила на оплату акты невыполненных работ по реконструкции футбольного поля и теплового пункта подогрева газона стадиона „Центральный“ на сумму более 19 млн рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Деньги были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках реализации нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Спорт — норма жизни». Суд приговорил виновную к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.