Свердловчанина осудили за убийство ревнивой подруги

Житель Березовского (Свердловская область), работающий грузчиком, до смерти избил девушку, которая обвинила его в измене. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Словесная перепалка с сожительницей, по словам Якова, возникла из-за того, что она заподозрила его в амурных похождениях. Будучи несогласным с предъявленными ему претензиями, мужчина проявил по отношению к даме сердца агрессию, что в итоге и повлекло за собой фатальные последствия», — рассказал Горелых. Убийца отправлен в колонию строгого режима на 10 лет.
Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал URA.RU, что осужденный работал грузчиком в Березовском. За ревность он забил женщину до бессознательного состояния, после чего она умерла в больнице. Следователи осмотрели место преступление и провели исследования, чтобы выяснить, как и из-за чего свердловчанин убивал подругу.
Кроме этого, был проведен следственный эксперимент. Мужчина показал на кукле, как происходило преступление.
Ранее сообщалось, что житель Сосьвы, поссорившись с девушкой, до смерти избил друга, который стал ее защищать. Мужчину отправили в колонию строгого режима на пять лет.
Свердловчанин во время следственного эксперимента показал, как совершал преступление
Фото: пресс-служба СУ Следственного комитета России по Свердловской области
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Житель Березовского (Свердловская область), работающий грузчиком, до смерти избил девушку, которая обвинила его в измене. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Словесная перепалка с сожительницей, по словам Якова, возникла из-за того, что она заподозрила его в амурных похождениях. Будучи несогласным с предъявленными ему претензиями, мужчина проявил по отношению к даме сердца агрессию, что в итоге и повлекло за собой фатальные последствия», — рассказал Горелых. Убийца отправлен в колонию строгого режима на 10 лет. Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал URA.RU, что осужденный работал грузчиком в Березовском. За ревность он забил женщину до бессознательного состояния, после чего она умерла в больнице. Следователи осмотрели место преступление и провели исследования, чтобы выяснить, как и из-за чего свердловчанин убивал подругу. Кроме этого, был проведен следственный эксперимент. Мужчина показал на кукле, как происходило преступление. Ранее сообщалось, что житель Сосьвы, поссорившись с девушкой, до смерти избил друга, который стал ее защищать. Мужчину отправили в колонию строгого режима на пять лет.