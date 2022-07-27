Свердловчанина осудили за убийство ревнивой подруги

Полиция задержала грузчика после убийства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Березовского (Свердловская область), работающий грузчиком, до смерти избил девушку, которая обвинила его в измене. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Словесная перепалка с сожительницей, по словам Якова, возникла из-за того, что она заподозрила его в амурных похождениях. Будучи несогласным с предъявленными ему претензиями, мужчина проявил по отношению к даме сердца агрессию, что в итоге и повлекло за собой фатальные последствия», — рассказал Горелых. Убийца отправлен в колонию строгого режима на 10 лет.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга рассказал URA.RU, что осужденный работал грузчиком в Березовском. За ревность он забил женщину до бессознательного состояния, после чего она умерла в больнице. Следователи осмотрели место преступление и провели исследования, чтобы выяснить, как и из-за чего свердловчанин убивал подругу.

Кроме этого, был проведен следственный эксперимент. Мужчина показал на кукле, как происходило преступление.

Ранее сообщалось, что житель Сосьвы, поссорившись с девушкой, до смерти избил друга, который стал ее защищать. Мужчину отправили в колонию строгого режима на пять лет.