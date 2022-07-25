Екатеринбуржец жалуется на крыс, заполонивших дворы домов. Видео

26 июля 2022 в 04:46 Размер текста - 17 +

По словам мужчины, крысы обитают на мусорках и в подземном паркинге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Екатеринбурга жалуется на крыс, которые поселились у мусорных баков между домами по улицам Луначарского, 158Д, Куйбышева, 105, а также Карла Маркса, 50 и 52. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на мужчину. «Возле мусорных контейнеров развелось, по-моему, около 30 крыс, возможно, их даже больше. Крысы также живут в подземном паркинге, там их большое количество, не сосчитать», — пояснил мужчина. Мужчина отмечает, что жильцы в декабре 2021 года подавали заявку на дератизацию (уничтожение грызунов — прим. ред.) крыс в ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Коммунальщики в ответ жильцам подтвердили их догадки — подземная парковка и есть рассадник крыс. Заняться уничтожением грызунов должны были в течение пяти рабочих дней. «Прошло уже семь месяцев, а крысы отныне там. Они размножаются и кошмарят жителей ближайших домов. Если они [крысы] днем бегают в таком количестве, что творится ночью?», — сообщил мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» с просьбой подтвердить факты обращений жильцов и пояснить, почему не получилось справиться с грызунами. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о грызунах в Нижнем Тагиле, отбирающих у голубей еду. Жильцы назвали место, где обитают крысы — «рестораном для грызунов».

Житель Екатеринбурга жалуется на крыс, которые поселились у мусорных баков между домами по улицам Луначарского, 158Д, Куйбышева, 105, а также Карла Маркса, 50 и 52. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на мужчину. «Возле мусорных контейнеров развелось, по-моему, около 30 крыс, возможно, их даже больше. Крысы также живут в подземном паркинге, там их большое количество, не сосчитать», — пояснил мужчина. Мужчина отмечает, что жильцы в декабре 2021 года подавали заявку на дератизацию (уничтожение грызунов — прим. ред.) крыс в ООО «УК ЖКХ Октябрьского района». Коммунальщики в ответ жильцам подтвердили их догадки — подземная парковка и есть рассадник крыс. Заняться уничтожением грызунов должны были в течение пяти рабочих дней. «Прошло уже семь месяцев, а крысы отныне там. Они размножаются и кошмарят жителей ближайших домов. Если они [крысы] днем бегают в таком количестве, что творится ночью?», — сообщил мужчина. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ООО «УК ЖКХ Октябрьского района» с просьбой подтвердить факты обращений жильцов и пояснить, почему не получилось справиться с грызунами. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о грызунах в Нижнем Тагиле, отбирающих у голубей еду. Жильцы назвали место, где обитают крысы — «рестораном для грызунов».