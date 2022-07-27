Пермского депутат ГД обязали впустить в квартиру оценщика

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Дебаты Единой России. Пермь, скриванов дмитрий
Суд назначил проведение экспертизы стоимости квартиры депутата Скриванова Фото:

Депутат госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов, задолжавший 5,4 млн рублей банку «Открытие», решением Ленинского районного суда должен обеспечить доступ оценщиков в свою квартиру площадью 154,2 кв. м. Они должны установить стоимость жилья, чтобы выставить его на торги в счет оплаты долга.

«На ответчика Скриванова возложена обязанность обеспечить доступ эксперта в жилое помещение и оплатить экспертизу. Срок проведения установлен до 22 августа», — сообщает «РБК-Пермь».

Сторона Скриванова предложила для проведения экспертизы ФБУ «Пермская ЛСЭ минюста России». «Открытие» предложило четыре компании из числа своих партнеров. Судья выбрала ООО «Вишера-Оценка».

Банк «Открытие» подал в суд на Дмитрия Скриванова в апреле. Он требует продать его квартиру в счет уплаты долга по кредиту, поручителем по которому являлся Скриванов. На предыдущем судебном заседании стороны не сошлись в оценке стоимости квартиры. По закладной она была 11,35 млн рублей. А сейчас банк предлагает продать 10 млн рублей, хотя на рынке она стоит 14 млн рублей.

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Депутат госдумы от Пермского края Дмитрий Скриванов, задолжавший 5,4 млн рублей банку «Открытие», решением Ленинского районного суда должен обеспечить доступ оценщиков в свою квартиру площадью 154,2 кв. м. Они должны установить стоимость жилья, чтобы выставить его на торги в счет оплаты долга. «На ответчика Скриванова возложена обязанность обеспечить доступ эксперта в жилое помещение и оплатить экспертизу. Срок проведения установлен до 22 августа», — сообщает «РБК-Пермь». Сторона Скриванова предложила для проведения экспертизы ФБУ «Пермская ЛСЭ минюста России». «Открытие» предложило четыре компании из числа своих партнеров. Судья выбрала ООО «Вишера-Оценка». Банк «Открытие» подал в суд на Дмитрия Скриванова в апреле. Он требует продать его квартиру в счет уплаты долга по кредиту, поручителем по которому являлся Скриванов. На предыдущем судебном заседании стороны не сошлись в оценке стоимости квартиры. По закладной она была 11,35 млн рублей. А сейчас банк предлагает продать 10 млн рублей, хотя на рынке она стоит 14 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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