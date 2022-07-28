Россия призвала США снять часть санкций для выхода из кризиса

США должны срочно вернуть российское продовольствие на мировые рынке, заявили в посольстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия призывает власти США снять прямые и косвенные санкции с российских поставок продовольствия и удобрений. Это следует из заявления, опубликованного посольством РФ в США.

«Призываем власти США не перекладывать с больной головы на здоровую и принять конкретные шаги, гарантирующие исключение российских поставок продовольствия и удобрений из-под прямых и косвенных санкционных ограничений», — заявили в посольстве. Соотвтетствующая публикация размещена на официальной страниц в соцсети.

Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Позже генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мировое сообщество вернуть продовольствие из России на мировые рынки, передает «Национальная служба новостей». По его словам, человечество может избежать голода благодаря российским поставкам.