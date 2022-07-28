В Перми разбираются с такси, из которого высадили африканца

В Перми разбираются с таксомоторной компанией, водитель которой оскорбил и высадил африканца Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пермские власти заинтересовались случаем, произошедшим с гражданином Мали (Африка), которого по-хамски высадили из такси. Об этом заявил секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев. Он рассказал, что по этому поводу уже направлено обращение в таксомоторную компанию.

«Ситуация, которая произошла в пермском такси с гражданином Республики Мали, выпускником пермского университета, неприемлема. В большой стране нас всегда воспитывали в духе дружбы народов. Мы многонациональная и многоконфессиональная страна. В любой ситуации надо оставаться человеком», — прокомментировал случившееся Вячеслав Григорьев.

Он также отметил, что по Конституции РФ в стране запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежностям. Реготделение «Единой России» направило обращение в таксомоторную компанию, а при необходимости пообещало задействовать правоохранительные органы. «Таксисту подарим глобус, чтобы знал, что Мали — это не США, а прекрасная африканская страна, с которой Россия, кстати, находится в дружеских отношениях», — подытожил партиец.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский таксист оскорбил выпускника ПГНИУ из Мали и силой высадил из машины. Ему не понравилось, что иностранец разговаривал по телефону на родном языке. Водитель позволил себе расистские высказывания и сказал, чтобы африканец возвращался в «свою Америку», поскольку та ввела санкции в отношении России.