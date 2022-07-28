28 июля 2022

Мэрия Челябинска заберет АЗС под строительство моста

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Виды Челябинска, город челябинск, виадук свердловский проспект ул братьев кашириных, вид сверху
Мост будут строить через реку Миасс по улицам Краснознаменная и Энгельса Фото:

Мэрия Челябинска заберет заправку «Башнефть», расположенную по адресу Энгельса 21/1 и еще два земельных участка под строительство моста в центре города. Речь идет о строительстве дороги через реку Миасс, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять для муниципальных нужд, строительства моста через реку Миасс, по улицам Краснознаменная и Энгельса у собственника объект недвижимости — автозаправочную станцию. О принятом решении уведомить собственника недвижимости в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении.

Власти должны будут оформить соглашение об изъятии недвижимости. Земли поставят на государственный кадастровый учет.

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Мэрия Челябинска заберет заправку «Башнефть», расположенную по адресу Энгельса 21/1 и еще два земельных участка под строительство моста в центре города. Речь идет о строительстве дороги через реку Миасс, сообщается на сайте мэрии. «Изъять для муниципальных нужд, строительства моста через реку Миасс, по улицам Краснознаменная и Энгельса у собственника объект недвижимости — автозаправочную станцию. О принятом решении уведомить собственника недвижимости в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении. Власти должны будут оформить соглашение об изъятии недвижимости. Земли поставят на государственный кадастровый учет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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