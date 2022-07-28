Мэрия Челябинска заберет АЗС под строительство моста

Мост будут строить через реку Миасс по улицам Краснознаменная и Энгельса
Мэрия Челябинска заберет заправку «Башнефть», расположенную по адресу Энгельса 21/1 и еще два земельных участка под строительство моста в центре города. Речь идет о строительстве дороги через реку Миасс, сообщается на сайте мэрии.
«Изъять для муниципальных нужд, строительства моста через реку Миасс, по улицам Краснознаменная и Энгельса у собственника объект недвижимости — автозаправочную станцию. О принятом решении уведомить собственника недвижимости в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении.
Власти должны будут оформить соглашение об изъятии недвижимости. Земли поставят на государственный кадастровый учет.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»Подписаться