Мэрия Челябинска заберет АЗС под строительство моста

29 июля 2022 в 13:44 Размер текста - 17 +

Мост будут строить через реку Миасс по улицам Краснознаменная и Энгельса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Челябинска заберет заправку «Башнефть», расположенную по адресу Энгельса 21/1 и еще два земельных участка под строительство моста в центре города. Речь идет о строительстве дороги через реку Миасс, сообщается на сайте мэрии. «Изъять для муниципальных нужд, строительства моста через реку Миасс, по улицам Краснознаменная и Энгельса у собственника объект недвижимости — автозаправочную станцию. О принятом решении уведомить собственника недвижимости в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении. Власти должны будут оформить соглашение об изъятии недвижимости. Земли поставят на государственный кадастровый учет.

Мэрия Челябинска заберет заправку «Башнефть», расположенную по адресу Энгельса 21/1 и еще два земельных участка под строительство моста в центре города. Речь идет о строительстве дороги через реку Миасс, сообщается на сайте мэрии. «Изъять для муниципальных нужд, строительства моста через реку Миасс, по улицам Краснознаменная и Энгельса у собственника объект недвижимости — автозаправочную станцию. О принятом решении уведомить собственника недвижимости в течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения», — говорится в распоряжении. Власти должны будут оформить соглашение об изъятии недвижимости. Земли поставят на государственный кадастровый учет.