Фасады театра ремонтируют уже второй год
В Перми на центральном фасаде Театра-Театра идет работа над масштабным граффити, которое рисует уличный художник Вячеслав Moff. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе театра.
«Часть рисунка общей площадью 300 кв. м., изображающего молодых людей в наушниках на фоне ускользающего городского пейзажа, уже готова; полностью работа будет завершена в первых числах августа. Художник Вячеслав Moff вдохновился спектаклем-променадом «Юра и Лара были здесь», — сообщают в театре. Стиль граффити — смесь реализма и абстракции.
Граффити наносится прямо на строительную сетку, которая закрывает главный фасад на время ремонта. Когда облицовку театра доделают и сетку снимут — рисунок исчезнет.
Работа над граффити в самом разгаре
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