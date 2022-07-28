28 июля 2022

На здании пермского театра появится огромное граффити. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городской жанр. Пермь, театр, фонтан, театр театр
Фасады театра ремонтируют уже второй год Фото:

В Перми на центральном фасаде Театра-Театра идет работа над масштабным граффити, которое рисует уличный художник Вячеслав Moff. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе театра.

«Часть рисунка общей площадью 300 кв. м., изображающего молодых людей в наушниках на фоне ускользающего городского пейзажа, уже готова; полностью работа будет завершена в первых числах августа. Художник Вячеслав Moff вдохновился спектаклем-променадом «Юра и Лара были здесь», — сообщают в театре. Стиль граффити — смесь реализма и абстракции.

Граффити наносится прямо на строительную сетку, которая закрывает главный фасад на время ремонта. Когда облицовку театра доделают и сетку снимут — рисунок исчезнет.

Работа над граффити в самом разгаре
Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»
Подписаться
В Перми на центральном фасаде Театра-Театра идет работа над масштабным граффити, которое рисует уличный художник Вячеслав Moff. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе театра. «Часть рисунка общей площадью 300 кв. м., изображающего молодых людей в наушниках на фоне ускользающего городского пейзажа, уже готова; полностью работа будет завершена в первых числах августа. Художник Вячеслав Moff вдохновился спектаклем-променадом «Юра и Лара были здесь», — сообщают в театре. Стиль граффити — смесь реализма и абстракции. Граффити наносится прямо на строительную сетку, которая закрывает главный фасад на время ремонта. Когда облицовку театра доделают и сетку снимут — рисунок исчезнет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...