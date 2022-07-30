Темпы заражения коронавирусом растут в Челябинской области

Тестирование на коронавирус за сутки прошли 5 541 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирусом в Челябинской области за сутки заразились 217 человек. Это на 28 случаев больше, чем днем ранее.

«Подтверждено 338 298 случаев заболевания COVID-19 (+ 217 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — семь). Больных COVID-19 — 1 723 человека», — сообщается в сводке регионального министерства здравоохранения.

За сутки в регионе выздоровели 246 человек, всего с начала пандемии — 327 428 пациентов. От инфекции скончался еще один человек. Тестирование на коронавирус за сутки прошли 5 541 человек. Специалисты рекомендуют жителям прививаться от коронавируса и напоминают, что в городах области продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса.

Ранее ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса «Кентавр». Вирусологи заявили, что прививка «Спутник V» справится с новым подвидом коронавируса. Иммунологи же связывают с новым штаммом окончание пандемии. По версии ученых, «Кентавр» более заразен, а значит должен быстрее «проиммунизировать» население.