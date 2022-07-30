Темпы заражения коронавирусом растут в Челябинской области

Коронавирусом в Челябинской области за сутки заразились 217 человек. Это на 28 случаев больше, чем днем ранее.
«Подтверждено 338 298 случаев заболевания COVID-19 (+ 217 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — семь). Больных COVID-19 — 1 723 человека», — сообщается в сводке регионального министерства здравоохранения.
За сутки в регионе выздоровели 246 человек, всего с начала пандемии — 327 428 пациентов. От инфекции скончался еще один человек. Тестирование на коронавирус за сутки прошли 5 541 человек. Специалисты рекомендуют жителям прививаться от коронавируса и напоминают, что в городах области продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса.
Ранее ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса «Кентавр». Вирусологи заявили, что прививка «Спутник V» справится с новым подвидом коронавируса. Иммунологи же связывают с новым штаммом окончание пандемии. По версии ученых, «Кентавр» более заразен, а значит должен быстрее «проиммунизировать» население.
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Коронавирусом в Челябинской области за сутки заразились 217 человек. Это на 28 случаев больше, чем днем ранее. «Подтверждено 338 298 случаев заболевания COVID-19 (+ 217 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников — семь). Больных COVID-19 — 1 723 человека», — сообщается в сводке регионального министерства здравоохранения. За сутки в регионе выздоровели 246 человек, всего с начала пандемии — 327 428 пациентов. От инфекции скончался еще один человек. Тестирование на коронавирус за сутки прошли 5 541 человек. Специалисты рекомендуют жителям прививаться от коронавируса и напоминают, что в городах области продолжают работать пункты вакцинации от коронавируса. Ранее ученые заявили о появлении нового штамма коронавируса «Кентавр». Вирусологи заявили, что прививка «Спутник V» справится с новым подвидом коронавируса. Иммунологи же связывают с новым штаммом окончание пандемии. По версии ученых, «Кентавр» более заразен, а значит должен быстрее «проиммунизировать» население.