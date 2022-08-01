Казармы в центре Перми перестроят в гостиницу за 40 млн рублей

02 августа 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Сначала подрядчик должен будет обследовать это здание, а потом создать проект Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Специализированный застройщик «Окулова, 4» начал поиск подрядчика на создание проекта гостиницы «4 звезды» в центре Перми. Она появится в результате реконструкции здания казарм бывшего военного института на Окулова, 4. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. «Предмет закупки — проектно-изыскательские работы в целях реализации проекта «Реконструкция здания в современный гостиничный комплекс 4*. Начальная цена закупки — 39 899 333 рублей», — указано в документах закупки. Подрядчик должен будет провести обследование существующего здания, создать эскизный проект с архитектурными решениями, провести технические, инженерно-изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию и пройти с этим проектом госэкспертизу. Итоги закупки подведут 22 августа. В конкурсе по подбору подрядчика смогут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Кроме того, участники не должны состоять в реестре недобросовестных поставщиков. Проект реализует КРПК (Корпорация развития Пермского края) совместно с корпорацией Туризм.РФ, которая выступает соинвестором. Завершить работы на ул. Окулова, 4 планируется в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что предполагаемую высоту здания будущей гостиницы увеличили до 22 метров.

Специализированный застройщик «Окулова, 4» начал поиск подрядчика на создание проекта гостиницы «4 звезды» в центре Перми. Она появится в результате реконструкции здания казарм бывшего военного института на Окулова, 4. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. «Предмет закупки — проектно-изыскательские работы в целях реализации проекта «Реконструкция здания в современный гостиничный комплекс 4*. Начальная цена закупки — 39 899 333 рублей», — указано в документах закупки. Подрядчик должен будет провести обследование существующего здания, создать эскизный проект с архитектурными решениями, провести технические, инженерно-изыскательские работы, разработать проектно-сметную документацию и пройти с этим проектом госэкспертизу. Итоги закупки подведут 22 августа. В конкурсе по подбору подрядчика смогут участвовать только субъекты малого и среднего предпринимательства. Кроме того, участники не должны состоять в реестре недобросовестных поставщиков. Проект реализует КРПК (Корпорация развития Пермского края) совместно с корпорацией Туризм.РФ, которая выступает соинвестором. Завершить работы на ул. Окулова, 4 планируется в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что предполагаемую высоту здания будущей гостиницы увеличили до 22 метров.