В Екатеринбурге Октябрьский районный суд оставил без движения иск ГУ МВД России по Свердловской области к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем людям за митинг-шествие. Соответствующая информация появилась в картотеке Октябрьского райсуда.
«Решением о принятии иска к рассмотрению стало оставление иска без движения», — следует из карточки дела. Суд выявил недостатки в составлении искового заявления и дал истцу время на их устранение.
Несогласованный митинг прошел 31 января 2021 года в Екатеринбурге. Поводом для сбора стало требование освободить задержанного за нарушение условий испытательного срока блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Предмет иска от свердловской полиции — возмещение 565 тысяч рублей ущерба.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция требует полмиллиона с Евгения Ройзмана и еще четырех человек. Они были признаны виновными по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».
Фото: Октябрьский районный суд Екатеринбурга
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В Екатеринбурге Октябрьский районный суд оставил без движения иск ГУ МВД России по Свердловской области к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем людям за митинг-шествие. Соответствующая информация появилась в картотеке Октябрьского райсуда. «Решением о принятии иска к рассмотрению стало оставление иска без движения», — следует из карточки дела. Суд выявил недостатки в составлении искового заявления и дал истцу время на их устранение. Несогласованный митинг прошел 31 января 2021 года в Екатеринбурге. Поводом для сбора стало требование освободить задержанного за нарушение условий испытательного срока блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Предмет иска от свердловской полиции — возмещение 565 тысяч рублей ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что полиция требует полмиллиона с Евгения Ройзмана и еще четырех человек. Они были признаны виновными по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».