02 августа 2022

Суд оставил без движения полумиллионный иск МВД к Ройзману. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман у ОП7 и в Октябрьском районном суде. Екатеринбург , ройзман евгений
Екатеринбургский суд оставил без движения дело Евгения Ройзмана Фото:

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд оставил без движения иск ГУ МВД России по Свердловской области к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем людям за митинг-шествие. Соответствующая информация появилась в картотеке Октябрьского райсуда.

«Решением о принятии иска к рассмотрению стало оставление иска без движения», — следует из карточки дела. Суд выявил недостатки в составлении искового заявления и дал истцу время на их устранение.

Несогласованный митинг прошел 31 января 2021 года в Екатеринбурге. Поводом для сбора стало требование освободить задержанного за нарушение условий испытательного срока блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Предмет иска от свердловской полиции — возмещение 565 тысяч рублей ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция требует полмиллиона с Евгения Ройзмана и еще четырех человек. Они были признаны виновными по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».

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В Екатеринбурге Октябрьский районный суд оставил без движения иск ГУ МВД России по Свердловской области к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем людям за митинг-шествие. Соответствующая информация появилась в картотеке Октябрьского райсуда. «Решением о принятии иска к рассмотрению стало оставление иска без движения», — следует из карточки дела. Суд выявил недостатки в составлении искового заявления и дал истцу время на их устранение. Несогласованный митинг прошел 31 января 2021 года в Екатеринбурге. Поводом для сбора стало требование освободить задержанного за нарушение условий испытательного срока блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Предмет иска от свердловской полиции — возмещение 565 тысяч рублей ущерба. Ранее URA.RU сообщало, что полиция требует полмиллиона с Евгения Ройзмана и еще четырех человек. Они были признаны виновными по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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