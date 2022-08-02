Екатеринбургский суд оставил без движения дело Евгения Ройзмана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге Октябрьский районный суд оставил без движения иск ГУ МВД России по Свердловской области к бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману и еще четырем людям за митинг-шествие. Соответствующая информация появилась в картотеке Октябрьского райсуда.

«Решением о принятии иска к рассмотрению стало оставление иска без движения», — следует из карточки дела. Суд выявил недостатки в составлении искового заявления и дал истцу время на их устранение.

Несогласованный митинг прошел 31 января 2021 года в Екатеринбурге. Поводом для сбора стало требование освободить задержанного за нарушение условий испытательного срока блогера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Предмет иска от свердловской полиции — возмещение 565 тысяч рублей ущерба.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция требует полмиллиона с Евгения Ройзмана и еще четырех человек. Они были признаны виновными по статье «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления».