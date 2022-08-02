Губернатор Махонин дал новое указание из-за роста цен на продукты

03 августа 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Краевые власти заявили о существенном повышении цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился рассмотреть возможность индексации размеров соцвыплат. Вопрос о мерах поддержки отдельных категорий граждан обсуждался на заседании краевого правительства, трансляция которого велась на странице «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Во время заседания и. о. министра социального развития Надежда Подъянова обратила внимание Махонина на рост цен на продукты питания. По ее словам, это потребует увеличения размера соцвыплат. «Сегодня мы видим, что стоимость продуктов питания увеличилась от 20 до 40% в зависимости от отдельных видов продуктов. Мы провели анализ, просчитали дополнительную потребность [в соцвыплатах], которая возникнет у нас в следующем году, это порядка 120 млн рублей. Несмотря на прошедшую месяц назад индексацию, мы предлагаем рассмотреть возможность индексации мер соцподдержки с 1 января 2023 года с учетом инфляционных ожиданий», — обратилась Подъянова к Махонину. В ответ на это Махонин заявил, что краевые власти «обязаны это сделать». Он поручил минфину проработать этот вопрос учесть его при рассмотрении поправок в бюджет. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае с начала года резко выросли цены на продукты питания. Наиболее заметно подорожали капуста, морковь, лук и сахар.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился рассмотреть возможность индексации размеров соцвыплат. Вопрос о мерах поддержки отдельных категорий граждан обсуждался на заседании краевого правительства, трансляция которого велась на странице «Пермский край» соцсети «ВКонтакте». Во время заседания и. о. министра социального развития Надежда Подъянова обратила внимание Махонина на рост цен на продукты питания. По ее словам, это потребует увеличения размера соцвыплат. «Сегодня мы видим, что стоимость продуктов питания увеличилась от 20 до 40% в зависимости от отдельных видов продуктов. Мы провели анализ, просчитали дополнительную потребность [в соцвыплатах], которая возникнет у нас в следующем году, это порядка 120 млн рублей. Несмотря на прошедшую месяц назад индексацию, мы предлагаем рассмотреть возможность индексации мер соцподдержки с 1 января 2023 года с учетом инфляционных ожиданий», — обратилась Подъянова к Махонину. В ответ на это Махонин заявил, что краевые власти «обязаны это сделать». Он поручил минфину проработать этот вопрос учесть его при рассмотрении поправок в бюджет. URA.RU рассказывало, что в Пермском крае с начала года резко выросли цены на продукты питания. Наиболее заметно подорожали капуста, морковь, лук и сахар.