В Екатеринбурге перекроют дороги из-за толпы велосипедистов. Карта

03 августа 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

В центре Екатеринбурга пройдет велозаезд для всех желающих Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 6 августа пройдет первый общегородской велозаезд в честь Дня строителя, из-за которого перекроют целый квартал. Спортсмены стартуют и финишируют у кинотеатра «Космос», они смогут выбрать два маршрута: протяженностью 14 и 28 километров. Маршрут велозаезда пройдет по улицам Свердлова и Карла Либкнехта от Челюскинцев до Первомайской. Его протяженность — 3,5 километра. Старт большей дистанции запланирован на 8:00, а меньшей на 9:30. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта. Инфографика: URA.RU

В Екатеринбурге 6 августа пройдет первый общегородской велозаезд в честь Дня строителя, из-за которого перекроют целый квартал. Спортсмены стартуют и финишируют у кинотеатра «Космос», они смогут выбрать два маршрута: протяженностью 14 и 28 километров. Маршрут велозаезда пройдет по улицам Свердлова и Карла Либкнехта от Челюскинцев до Первомайской. Его протяженность — 3,5 километра. Старт большей дистанции запланирован на 8:00, а меньшей на 9:30. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявлял, что для празднования Дня города 20 августа перекроют центр города, чтобы были возможны массовые прогулки. Глава города подчеркнул, что главной площадкой проведения Дня города станет здание драмтеатра. Это связано с тем, что на Плотинке праздник провести невозможно из-за ремонта.