04 августа 2022

«Уральский пельмень» случайно встретил Галустяна в Екатеринбурге. Видео

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Интервью с Андреем Рожковым. Екатеринбург, рожков андрей
Звезды встретились в Екатеринбурге 2 августа Фото:

Актер и шоумен Михаил Галустян и участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков случайно встретились в Екатеринбурге. Рожков опубликовал видео с Галустяном в своем telegram-канале 2 августа.

«Гулял себе по Екатеринбургу, а там Миша Галустян. Узнали?», — подписал видео Рожков. В начале августа звезда «Уральских пельменей» создал telegram-канал. Андрей утверждает, что канал будет наполняться только «добрым и ламповым юмором».

Ранее URA.RU писало, что «уральский пельмень» пошутил о том, что Америка научилась производить только валюту. Но при этом, по его словам, американцы не научились печатать нефть, газ, полезные ископаемые и прочее.

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Актер и шоумен Михаил Галустян и участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков случайно встретились в Екатеринбурге. Рожков опубликовал видео с Галустяном в своем telegram-канале 2 августа. «Гулял себе по Екатеринбургу, а там Миша Галустян. Узнали?», — подписал видео Рожков. В начале августа звезда «Уральских пельменей» создал telegram-канал. Андрей утверждает, что канал будет наполняться только «добрым и ламповым юмором». Ранее URA.RU писало, что «уральский пельмень» пошутил о том, что Америка научилась производить только валюту. Но при этом, по его словам, американцы не научились печатать нефть, газ, полезные ископаемые и прочее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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