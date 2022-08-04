Звезды встретились в Екатеринбурге 2 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU

Актер и шоумен Михаил Галустян и участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков случайно встретились в Екатеринбурге. Рожков опубликовал видео с Галустяном в своем telegram-канале 2 августа.

«Гулял себе по Екатеринбургу, а там Миша Галустян. Узнали?», — подписал видео Рожков. В начале августа звезда «Уральских пельменей» создал telegram-канал. Андрей утверждает, что канал будет наполняться только «добрым и ламповым юмором».

Ранее URA.RU писало, что «уральский пельмень» пошутил о том, что Америка научилась производить только валюту. Но при этом, по его словам, американцы не научились печатать нефть, газ, полезные ископаемые и прочее.