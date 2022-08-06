06 августа 2022

Hamali&Navai поехали в элитный ночной клуб Екатеринбурга. Фото

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Певцы Hamali&Navai поехали в элитный ночной клуб после своего концерта в Екатеринбурге Фото:

Певцы Hamali&Navai поехали в элитный ночной караоке-клуб Royal Arbat после своего концерта в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в соцсети Navai.

«Да будет тусовка», — поделился Navai. Певцы поехали в ночной клуб после выступления в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках музыкального фестиваля Summer fest.

Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль продолжится 7 августа, на сцене выступят: Дима Билан, Niletto, Ольга Бузова и Иванушки International. Также агентство сообщало, что стал известен еще один хедлайнер Дня города в Екатеринбурге, который пройдет 20 августа, на Плотинке выступит группа Filatov&Karas. Кроме этого, на фестивале певица Люся Чеботина рассказала, что в Екатеринбурге лучше, чем в Монако.

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Певцы Hamali&Navai поехали в элитный ночной караоке-клуб Royal Arbat после своего концерта в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в соцсети Navai. «Да будет тусовка», — поделился Navai. Певцы поехали в ночной клуб после выступления в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках музыкального фестиваля Summer fest. Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль продолжится 7 августа, на сцене выступят: Дима Билан, Niletto, Ольга Бузова и Иванушки International. Также агентство сообщало, что стал известен еще один хедлайнер Дня города в Екатеринбурге, который пройдет 20 августа, на Плотинке выступит группа Filatov&Karas. Кроме этого, на фестивале певица Люся Чеботина рассказала, что в Екатеринбурге лучше, чем в Монако.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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