Певцы Hamali&Navai поехали в элитный ночной клуб после своего концерта в Екатеринбурге Фото: URA.RU

Певцы Hamali&Navai поехали в элитный ночной караоке-клуб Royal Arbat после своего концерта в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в соцсети Navai.

«Да будет тусовка», — поделился Navai. Певцы поехали в ночной клуб после выступления в МФЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в рамках музыкального фестиваля Summer fest.

Ранее URA.RU сообщало, что фестиваль продолжится 7 августа, на сцене выступят: Дима Билан, Niletto, Ольга Бузова и Иванушки International. Также агентство сообщало, что стал известен еще один хедлайнер Дня города в Екатеринбурге, который пройдет 20 августа, на Плотинке выступит группа Filatov&Karas. Кроме этого, на фестивале певица Люся Чеботина рассказала, что в Екатеринбурге лучше, чем в Монако.