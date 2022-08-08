08 августа 2022

Автобан от Екатеринбурга до Первоуральска сделают шестиполосным

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Трассу от Первоуральска до Екатеринбурга расширят до шести полос Фото:

Четырехполосную трассу от Первоуральска до Екатеринбурга расширят до шести полос. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

«Проект уже разработан, до конца года он должен пройти госэкспертизу. Сейчас задача — довести всю трассу от Ачита до Екатеринбурга до четырех полос. Потом будем расширять въезд в город до шести полос», — передает слова замначальника Уралуправтодора Владимира Тельнова ведомство.

Ранее агентство писало, что строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург идет со значительным опережением графика и будет закончено раньше 2024 года, если не появится непредвиденных обстоятельств. Трасса может быть продлена посредством Юго-Восточной хорды до Тюмени и Новосибирска для доставки грузов в Сибирь.

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Четырехполосную трассу от Первоуральска до Екатеринбурга расширят до шести полос. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. «Проект уже разработан, до конца года он должен пройти госэкспертизу. Сейчас задача — довести всю трассу от Ачита до Екатеринбурга до четырех полос. Потом будем расширять въезд в город до шести полос», — передает слова замначальника Уралуправтодора Владимира Тельнова ведомство. Ранее агентство писало, что строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург идет со значительным опережением графика и будет закончено раньше 2024 года, если не появится непредвиденных обстоятельств. Трасса может быть продлена посредством Юго-Восточной хорды до Тюмени и Новосибирска для доставки грузов в Сибирь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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