Автобан от Екатеринбурга до Первоуральска сделают шестиполосным

Четырехполосную трассу от Первоуральска до Екатеринбурга расширят до шести полос. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
«Проект уже разработан, до конца года он должен пройти госэкспертизу. Сейчас задача — довести всю трассу от Ачита до Екатеринбурга до четырех полос. Потом будем расширять въезд в город до шести полос», — передает слова замначальника Уралуправтодора Владимира Тельнова ведомство.
Ранее агентство писало, что строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург идет со значительным опережением графика и будет закончено раньше 2024 года, если не появится непредвиденных обстоятельств. Трасса может быть продлена посредством Юго-Восточной хорды до Тюмени и Новосибирска для доставки грузов в Сибирь.
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