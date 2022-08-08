Автобан от Екатеринбурга до Первоуральска сделают шестиполосным

09 августа 2022 в 14:32 Размер текста - 17 +

Трассу от Первоуральска до Екатеринбурга расширят до шести полос Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Четырехполосную трассу от Первоуральска до Екатеринбурга расширят до шести полос. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. «Проект уже разработан, до конца года он должен пройти госэкспертизу. Сейчас задача — довести всю трассу от Ачита до Екатеринбурга до четырех полос. Потом будем расширять въезд в город до шести полос», — передает слова замначальника Уралуправтодора Владимира Тельнова ведомство. Ранее агентство писало, что строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург идет со значительным опережением графика и будет закончено раньше 2024 года, если не появится непредвиденных обстоятельств. Трасса может быть продлена посредством Юго-Восточной хорды до Тюмени и Новосибирска для доставки грузов в Сибирь.

Четырехполосную трассу от Первоуральска до Екатеринбурга расширят до шести полос. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уралуправтодора. «Проект уже разработан, до конца года он должен пройти госэкспертизу. Сейчас задача — довести всю трассу от Ачита до Екатеринбурга до четырех полос. Потом будем расширять въезд в город до шести полос», — передает слова замначальника Уралуправтодора Владимира Тельнова ведомство. Ранее агентство писало, что строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург идет со значительным опережением графика и будет закончено раньше 2024 года, если не появится непредвиденных обстоятельств. Трасса может быть продлена посредством Юго-Восточной хорды до Тюмени и Новосибирска для доставки грузов в Сибирь.