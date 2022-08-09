Неофициально работавшему подростку вернут десятки тысяч рублей

10 августа 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

Подростку компенсируют 40 тысяч рублей за неофициальную работу в продуктовом магазине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Свердловской области взыскала моральную компенсацию размером 40 тысяч рублей с продуктового магазина в пользу подростка, работавшего в торговом зале неофициально. Соответствующая информация появилась на официальном сайте прокуратуры Свердловской области. «В августе 2021 года несовершеннолетняя фактически принята на должность работника торгового зала продуктового магазина в поселке Черноисточинск (Свердловская область — прим. ред.). Однако трудовые отношения с нею не были оформлены, при приеме на работу не запрошены документы работника, в том числе трудовая книжка, письменное согласие родителей несовершеннолетней», — сообщает пресс-служба ведомства. В сентябре того же года девочка перестала работать в продуктовом магазине. Прокуратора сначала обратилась в Ленинский суд Нижнего Тагила, однако там иск отклонили. Свердловский областной суд удовлетворил требования прокурора и назначил взыскать компенсацию морального вреда в пользу работника. Раннее URA.RU сообщало, что многодетная свердловчанка отсудила 3 миллиона рублей за сгоревший дом. Также агентство рассказывало, что свердловская прокуратура помогла чиновнику вернуться на работу.

Прокуратура Свердловской области взыскала моральную компенсацию размером 40 тысяч рублей с продуктового магазина в пользу подростка, работавшего в торговом зале неофициально. Соответствующая информация появилась на официальном сайте прокуратуры Свердловской области. «В августе 2021 года несовершеннолетняя фактически принята на должность работника торгового зала продуктового магазина в поселке Черноисточинск (Свердловская область — прим. ред.). Однако трудовые отношения с нею не были оформлены, при приеме на работу не запрошены документы работника, в том числе трудовая книжка, письменное согласие родителей несовершеннолетней», — сообщает пресс-служба ведомства. В сентябре того же года девочка перестала работать в продуктовом магазине. Прокуратора сначала обратилась в Ленинский суд Нижнего Тагила, однако там иск отклонили. Свердловский областной суд удовлетворил требования прокурора и назначил взыскать компенсацию морального вреда в пользу работника. Раннее URA.RU сообщало, что многодетная свердловчанка отсудила 3 миллиона рублей за сгоревший дом. Также агентство рассказывало, что свердловская прокуратура помогла чиновнику вернуться на работу.