Постпред при Путине: Украину ждет крах из-за желания вернуть Крым

В России предупредили Украину из-за Крыма Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Намерения Украины по возвращению Крыма ведут страну к краху. Такое мнение высказал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Маниакальная зависимость киевского режима от внедренной Вашингтоном в его замутненное сознание идеи отторжения Крыма от России неуклонно ведет к полному краху украинской государственности. О пагубности этой линии Москва неоднократно предупреждала», — заявил Мурадов в интервью РИА «Новости».

Он также считает, что в США не могут смириться с провалом своих надежд на военно-морскую базу в Севастополе. Мурадов также высказался о предстоящей «Крымской платформе» и навал это опасной идеей в текущей ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерениях вернуть Крым, пишет «Утро.ру». Регион вошел в состав России в 2014 году после проведения референдума. Ранее Зеленский анонсировал международный саммит о «деоккупации» полуострова «Крымская платформа».

Также на Украине заявляли, что могут взорвать Крымский мост, но ждут разрешения Запада. Это связано со спецоперацией РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь населению ЛНР и ДНР.