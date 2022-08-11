Губернатор Носов передал послание жителям Нижнего Тагила. Видео

12 августа 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Сергей Носов поздравил тагильчан с 300-летием города Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) поздравил тагильчан с 300-летним юбилеем города. Видео с поздравлением появилось в сети 12 августа. «К этому празднику мы вместе с вами начали готовиться заранее. Подготовили проект указа президента о праздновании 300-летия города, этот приказ вышел. К нему была приложена программа, в основе которой лежал ремонт дорог, улучшения качества жизни. Я очень рад, что в основном эти планы и программы были выполнены. Это говорит о том, что Тагил живет, развивается и хорошеет. Выполняется главный девиз города — „Не словами, а делами“. Желаю всем здоровья, единства. Я уверен, что Тагил рулит, как и прежде», — публикует «Реальный Тагил» видео с поздравлением. Носов — уроженец Магнитогорска, с 2012 по 2018 год занимал пост главы Нижнего Тагила, также в 2012 году являлся вице-губернатором Свердловской области. С 2018 года работает в должности губернатора Магаданской области. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург подготовила «Ретротрамваи» для Нижнего Тагила к 300-летию. Их изготавливает в Екатеринбурге дочерняя компания «Уралвагонзавода» «Уралтрансмаш». Высокопоставленные чиновники приедут в свердловский город ради таких трамваев. Делегация должна проехать по улицам города на трамвае, говорится на сайте мэрии Нижнего Тагила.

Губернатор Магаданской области, экс-мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) поздравил тагильчан с 300-летним юбилеем города. Видео с поздравлением появилось в сети 12 августа. «К этому празднику мы вместе с вами начали готовиться заранее. Подготовили проект указа президента о праздновании 300-летия города, этот приказ вышел. К нему была приложена программа, в основе которой лежал ремонт дорог, улучшения качества жизни. Я очень рад, что в основном эти планы и программы были выполнены. Это говорит о том, что Тагил живет, развивается и хорошеет. Выполняется главный девиз города — „Не словами, а делами“. Желаю всем здоровья, единства. Я уверен, что Тагил рулит, как и прежде», — публикует «Реальный Тагил» видео с поздравлением. Носов — уроженец Магнитогорска, с 2012 по 2018 год занимал пост главы Нижнего Тагила, также в 2012 году являлся вице-губернатором Свердловской области. С 2018 года работает в должности губернатора Магаданской области. Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург подготовила «Ретротрамваи» для Нижнего Тагила к 300-летию. Их изготавливает в Екатеринбурге дочерняя компания «Уралвагонзавода» «Уралтрансмаш». Высокопоставленные чиновники приедут в свердловский город ради таких трамваев. Делегация должна проехать по улицам города на трамвае, говорится на сайте мэрии Нижнего Тагила.