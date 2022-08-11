В свердловском минздраве раскрыли, кто рискует заразиться COVID

12 августа 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Рискуют заразиться COVID-19 невакцинированные свердловчане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Рискуют заразиться COVID-19 невакцинированные свердловчане, а также люди в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом URA.RU рассказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. «Наибольшему риску при заражении коронавирусом подвергаются невакцинированные горожане. Кроме всего, большему риску заражения подвержены люди в возрастной категории от 30 до 39 лет, у которых есть дети. Также риск заразиться ковидом есть у тех свердловчан, которые выезжают в другие регионы», — отметил Харитонов. Ранее агентство писало, что заболевших COVID-19 жителей Свердловской области разделят на несколько категорий. Такой приказ по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Для каждой категории пациентов предусмотрен свой порядок оказания медицинской помощи, который прописан в документе. Согласно приказу минздрава, принятые меры позволят оказывать заболевшим помощь более качественно.

Рискуют заразиться COVID-19 невакцинированные свердловчане, а также люди в возрасте от 30 до 39 лет. Об этом URA.RU рассказал внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов. «Наибольшему риску при заражении коронавирусом подвергаются невакцинированные горожане. Кроме всего, большему риску заражения подвержены люди в возрастной категории от 30 до 39 лет, у которых есть дети. Также риск заразиться ковидом есть у тех свердловчан, которые выезжают в другие регионы», — отметил Харитонов. Ранее агентство писало, что заболевших COVID-19 жителей Свердловской области разделят на несколько категорий. Такой приказ по поручению зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова. Для каждой категории пациентов предусмотрен свой порядок оказания медицинской помощи, который прописан в документе. Согласно приказу минздрава, принятые меры позволят оказывать заболевшим помощь более качественно.