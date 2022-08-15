Силовики поймали пьяного водителя возле мэрии Екатеринбурга. Видео

16 августа 2022 в 00:08 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге полицейские задержали пьяного водителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге возле здания администрации города полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщают очевидцы. «Возле здания Администрации работает полиция. Поймали пьяного водителя за рулем автомобиля», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Полицейские задержали мужчину вечером 15 августа. По словам очевидцев, при задержании екатеринбуржец оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловскую сотрудницу полиции уволили и лишили водительских прав после пьяной езды. Также агентство рассказывало, что свердловские полицейские поймали пьяного водителя, который возил по городу племянников пяти и семи лет. Обновлено в 0:32: «Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль „Рендж Ровер“, водитель в алкогольном опьянении пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но был задержан и доставлен в отдел полиции номер 5 УМВД России по г. Екатеринбургу для выяснения обстоятельств», — рассказал дежурный ГИБДД по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге возле здания администрации города полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщают очевидцы. «Возле здания Администрации работает полиция. Поймали пьяного водителя за рулем автомобиля», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Полицейские задержали мужчину вечером 15 августа. По словам очевидцев, при задержании екатеринбуржец оказывал сопротивление сотрудникам полиции. Корреспондент URA.RU отправил запрос дежурному ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что свердловскую сотрудницу полиции уволили и лишили водительских прав после пьяной езды. Также агентство рассказывало, что свердловские полицейские поймали пьяного водителя, который возил по городу племянников пяти и семи лет. Обновлено в 0:32: «Сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль „Рендж Ровер“, водитель в алкогольном опьянении пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, но был задержан и доставлен в отдел полиции номер 5 УМВД России по г. Екатеринбургу для выяснения обстоятельств», — рассказал дежурный ГИБДД по Екатеринбургу.