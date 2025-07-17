В Екатеринбургском музее изобразительных искусств стартует персональная выставка Андрея Цымбала, одного из наиболее значимых и узнаваемых представителей российского аутсайдер-арта. Работы художника отличают яркие краски и переплетение советских эмблем, узбекских орнаментов, христианских и буддийских элементов.
«На выставке представлено более 80 графических произведений. Аутсайдерское искусство — это отдельное явление визуальной культуры, необычное, интересное и достойное внимания посетителей и музея», — сказала заведующая отделом наивного искусства Елена Тимошенко.
Творчество Андрея Цымбала представляет собой визуальные автобиографии, в которых отражены личные переживания — детство в ссылке, война, разлука с семьей. Его картины отличаются декоративной выразительностью, антропоморфным орнаментом, симметрией, а каждый рисунок — это зашифрованное послание, которое должны разгадать искусствоведы и зрители.
Выставка продлится с 18 июля по 7 сентября. Ее можно найти на Северной антресоли Главного здания Музея ИЗО.
Андрей Цымбал родился 1955 году в Узбекистане. Он отучился на агронома-полевода, работал трактористом, шофером, слесарем и сварщиком. Два года служил в танковых войсках на границе с Китаем, а после демобилизации устроился мелиоратором в колхоз. В начале 1990-х увлекся рисованием и использовал его в качестве психотерапевтического самовыражения.
Работы Цымбала выставлялись на международных фестивалях в России, Франции и Сербии. Произведения находятся в собраниях Музея русского лубка и наивного искусства в Москве, Museum of Everything в Лондоне, Музея наивного и маргинального искусства в Сербии, частных коллекциях России и Европы.
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