Силовики Екатеринбурга поймали пьяного водителя, катавшего детей

Полицейские Екатеринбурга поймали пьяного водителя, который возил по городу племянников пяти и семи лет. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга.
«В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Вместе с ним в автомобиле находились двое детей пяти и семи лет», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что дети не были пристегнуты, но ехали, уместившись вдвоем на переднем сидении.
Пьяный екатеринбуржец привлек внимание силовиков, когда проехал на красный сигнал светофора. Мальчики, находившиеся с мужчиной, приходились ему племянниками. Инспекторы отвезли детей в подразделение по делам несовершеннолетних, а на водителя составили административный протокол.
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Полицейские Екатеринбурга поймали пьяного водителя, который возил по городу племянников пяти и семи лет. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга. «В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Вместе с ним в автомобиле находились двое детей пяти и семи лет», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что дети не были пристегнуты, но ехали, уместившись вдвоем на переднем сидении. Пьяный екатеринбуржец привлек внимание силовиков, когда проехал на красный сигнал светофора. Мальчики, находившиеся с мужчиной, приходились ему племянниками. Инспекторы отвезли детей в подразделение по делам несовершеннолетних, а на водителя составили административный протокол.