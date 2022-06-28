28 июня 2022

Силовики Екатеринбурга поймали пьяного водителя, катавшего детей

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Инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, который вылетел на красный Фото:

Полицейские Екатеринбурга поймали пьяного водителя, который возил по городу племянников пяти и семи лет. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга.

«В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Вместе с ним в автомобиле находились двое детей пяти и семи лет», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что дети не были пристегнуты, но ехали, уместившись вдвоем на переднем сидении.

Пьяный екатеринбуржец привлек внимание силовиков, когда проехал на красный сигнал светофора. Мальчики, находившиеся с мужчиной, приходились ему племянниками. Инспекторы отвезли детей в подразделение по делам несовершеннолетних, а на водителя составили административный протокол.

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Полицейские Екатеринбурга поймали пьяного водителя, который возил по городу племянников пяти и семи лет. Об этом сообщили в telegram-канале ГИБДД Екатеринбурга. «В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя. Вместе с ним в автомобиле находились двое детей пяти и семи лет», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что дети не были пристегнуты, но ехали, уместившись вдвоем на переднем сидении. Пьяный екатеринбуржец привлек внимание силовиков, когда проехал на красный сигнал светофора. Мальчики, находившиеся с мужчиной, приходились ему племянниками. Инспекторы отвезли детей в подразделение по делам несовершеннолетних, а на водителя составили административный протокол.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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