Цены на авиабилеты в ХМАО стали ниже, чем год назад

16 августа 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

К снижению цен на перелеты привело в том числе увеличение количества направлений, которые субсидировали власти региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО снизились цены на авиаперелеты. Стоимость билетов за июль стала ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в «Банке России». «Увеличение количества прямых рейсов в другие города из столицы округа позволило оптимизировать маршруты, что привело к снижению спроса на перелеты в Москву из автономного округа при одновременном росте спроса на прямые перелеты в другие города России. Под влиянием данных факторов стоимость авиабилетов в ХМАО оказалась в июле текущего года ниже, чем была годом ранее», — говорится на сайте ЦБ. К снижению цен на перелеты привело в том числе увеличение количества направлений, которые субсидировали власти ХМАО, а также распродажи авиабилетов. При этом именно динамика стоимости билетов на самолеты больше всего сыграла роль в замедлении инфляции в сфере услуг региона. «Годовой темп прироста цен в сфере услуг в июле уменьшился на 2,91 п. п. по сравнению с июнем и составил 5,36%», — пишут аналитики Центробанка. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО средняя стоимость смартфонов стала ниже. Тогда причина была в снижении потребительского спроса и укрепления рубля за июнь.

В ХМАО снизились цены на авиаперелеты. Стоимость билетов за июль стала ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в «Банке России». «Увеличение количества прямых рейсов в другие города из столицы округа позволило оптимизировать маршруты, что привело к снижению спроса на перелеты в Москву из автономного округа при одновременном росте спроса на прямые перелеты в другие города России. Под влиянием данных факторов стоимость авиабилетов в ХМАО оказалась в июле текущего года ниже, чем была годом ранее», — говорится на сайте ЦБ. К снижению цен на перелеты привело в том числе увеличение количества направлений, которые субсидировали власти ХМАО, а также распродажи авиабилетов. При этом именно динамика стоимости билетов на самолеты больше всего сыграла роль в замедлении инфляции в сфере услуг региона. «Годовой темп прироста цен в сфере услуг в июле уменьшился на 2,91 п. п. по сравнению с июнем и составил 5,36%», — пишут аналитики Центробанка. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО средняя стоимость смартфонов стала ниже. Тогда причина была в снижении потребительского спроса и укрепления рубля за июнь.