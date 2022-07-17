17 июля 2022
16 июля 2022
15 июля 2022

ЦБ: в ХМАО смартфоны стали дешевле, чем год назад. Причина

© Служба новостей «URA.RU»
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Смартфоны подешевели из-за снижения потребительского спроса и укрепления рубля Фото:
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Цены на товары в России

В ХМАО из-за снижения потребительского спроса и укрепления рубля за июнь стоимость смартфонов стала ниже, чем год назад. Информацию опубликовал на своем сайте «Банк России».

«По мере охлаждения потребительского спроса в условиях снижения инфляционных ожиданий населения и укрепления рубля снизились годовые темпы прироста цен на легковые автомобили, строительные материалы, мебель, а смартфоны стали стоить меньше, чем годом ранее. По этим же причинам ускорилось удешевление одежды и белья», — говорится на сайте ведомства.

Согласно топам продаж на сайтах «М.Видео» и DNS, средняя стоимость самых популярных среди жителей ХМАО смартфонов составляет от 26 до 26,5 тысяч рублей. При этом годовой темп прироста цен на все группы непродовольственных товаров в июне снизился на 1,42 процентных пункта по сравнению с маем и составил 10,30%.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО замедлился рост цен на продукты питания благодаря увеличению поставок овощей из других регионов России. При этом инфляция в целом по региону, по состоянию на май, в 10,95% остается самой низкой в УрФО.

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В ХМАО из-за снижения потребительского спроса и укрепления рубля за июнь стоимость смартфонов стала ниже, чем год назад. Информацию опубликовал на своем сайте «Банк России». «По мере охлаждения потребительского спроса в условиях снижения инфляционных ожиданий населения и укрепления рубля снизились годовые темпы прироста цен на легковые автомобили, строительные материалы, мебель, а смартфоны стали стоить меньше, чем годом ранее. По этим же причинам ускорилось удешевление одежды и белья», — говорится на сайте ведомства. Согласно топам продаж на сайтах «М.Видео» и DNS, средняя стоимость самых популярных среди жителей ХМАО смартфонов составляет от 26 до 26,5 тысяч рублей. При этом годовой темп прироста цен на все группы непродовольственных товаров в июне снизился на 1,42 процентных пункта по сравнению с маем и составил 10,30%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО замедлился рост цен на продукты питания благодаря увеличению поставок овощей из других регионов России. При этом инфляция в целом по региону, по состоянию на май, в 10,95% остается самой низкой в УрФО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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