ЦБ: в ХМАО смартфоны стали дешевле, чем год назад. Причина

18 июля 2022 в 16:30 Размер текста - 17 +

Смартфоны подешевели из-за снижения потребительского спроса и укрепления рубля Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В ХМАО из-за снижения потребительского спроса и укрепления рубля за июнь стоимость смартфонов стала ниже, чем год назад. Информацию опубликовал на своем сайте «Банк России». «По мере охлаждения потребительского спроса в условиях снижения инфляционных ожиданий населения и укрепления рубля снизились годовые темпы прироста цен на легковые автомобили, строительные материалы, мебель, а смартфоны стали стоить меньше, чем годом ранее. По этим же причинам ускорилось удешевление одежды и белья», — говорится на сайте ведомства. Согласно топам продаж на сайтах «М.Видео» и DNS, средняя стоимость самых популярных среди жителей ХМАО смартфонов составляет от 26 до 26,5 тысяч рублей. При этом годовой темп прироста цен на все группы непродовольственных товаров в июне снизился на 1,42 процентных пункта по сравнению с маем и составил 10,30%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО замедлился рост цен на продукты питания благодаря увеличению поставок овощей из других регионов России. При этом инфляция в целом по региону, по состоянию на май, в 10,95% остается самой низкой в УрФО.

В ХМАО из-за снижения потребительского спроса и укрепления рубля за июнь стоимость смартфонов стала ниже, чем год назад. Информацию опубликовал на своем сайте «Банк России». «По мере охлаждения потребительского спроса в условиях снижения инфляционных ожиданий населения и укрепления рубля снизились годовые темпы прироста цен на легковые автомобили, строительные материалы, мебель, а смартфоны стали стоить меньше, чем годом ранее. По этим же причинам ускорилось удешевление одежды и белья», — говорится на сайте ведомства. Согласно топам продаж на сайтах «М.Видео» и DNS, средняя стоимость самых популярных среди жителей ХМАО смартфонов составляет от 26 до 26,5 тысяч рублей. При этом годовой темп прироста цен на все группы непродовольственных товаров в июне снизился на 1,42 процентных пункта по сравнению с маем и составил 10,30%. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО замедлился рост цен на продукты питания благодаря увеличению поставок овощей из других регионов России. При этом инфляция в целом по региону, по состоянию на май, в 10,95% остается самой низкой в УрФО.