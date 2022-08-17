Киев обещает ударить по Крымскому мосту, ВСУ бьют по Энергодару. Главное к вечеру 17 августа

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Офисе президента Украины пригрозили ударить по Крымскому мосту, артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет массированный обстрел Энергодара. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 августа.

  • Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Крымский мост является целью для украинской армии. Он заявил, что мост «должен быть уничтожен»;
  • ВСУ вновь начали массированный обстрел Энергодара. В городе находится Запорожская атомная электростанция;
  • В Минобороны РФ сообщили о массовом дезертирстве в рядах ВСУ. Так, более 50% солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ покинули свои позиции;
  • Армия РФ уничтожила большое количество резервистов и военной техники в Херсонской области. Они занимались разгрузкой припасов на железнодорожной станции Калининдорф;
  • МВД Запорожья задержало двух бывших работников местной АЭС. Они помогали артиллерии ВСУ наводить удары по станции.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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В Офисе президента Украины пригрозили ударить по Крымскому мосту, артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведет массированный обстрел Энергодара. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 17 августа. С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства подчеркнул, что России не оставили шансов решить конфликт мирным путем. В Минобороны РФ заявили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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