Строительство нового микрорайона под Челябинском отложили

Площадь земельных участков составила 12 тысяч 936 квадратных метров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Под Челябинском в Сосновском районе отложили строительство нового микрорайона. Торги по продаже 12 земельных участков, площадью 12 тысяч 936 квадратных метров не состоялись, поскольку об участии заявила только одна компания, застройщик «ИН-СТРОЙ». Об этом сообщается на сайте «ДОМ.РФ».

«Признать участником аукциона ООО „ИН-СТРОЙ“, адрес юридического лица: Челябинская область, город Копейск, проспект Победы. Аукцион признать несостоявшимся в соответствии со статьей Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ „О содействии развитию жилищного строительства“, в связи с тем, что подана только одна заявка на участие в аукционе», — говорится в документации.

Начальная цена лота на момент торгов составляла 4 млн 553 тысячи рублей. Шаг аукциона — 46 тысяч рублей. Цена задатка — девятьсот десять тысяч шестьсот рублей. Аукцион по продаже участка должен был состояться 19 августа. Дата проведения следующего аукциона на данный момент неизвестна.

Ранее на торги были выставлены земли под будущий микрорайон, имеющие ровный ландшафт, с небольшим уклоном на юго-восток. Участки окружены лесным массивом и пустующими землями, а объекты недвижимого имущества и инженерной инфраструктуры на них отсутствуют.

Начальная цена лота составляла 4 млн 553 тысячи рублей. сайт «ДОМ.РФ»

Земли под будущий микрорайон имеют ровный ландшафт, с небольшим уклоном на юго-восток. сайт «ДОМ.РФ»