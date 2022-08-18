Лиза Монеточка показала подписчикам новорожденную дочь. Фото

19 августа 2022 в 00:01 Размер текста - 17 +

Певица родила девочку в Литве Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) выложила в соцсетях фотографии своего новорожденного ребенка. Пост набрал большое количество лайкой и комментариев. «Сущность в виде гномика», — подписала фотографию Монеточка. Подписчики активно поздравляют певицу с рождением ребенка, кто-то даже подметил, что девочка похожа на мать. Лиза Монеточка родила 17 августа в Литве. До этого она рассказывала, что врачи рекомендовали ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, которые все никак не начинались. Певица попросила отсрочку в один день, но пока не рассказала подписчикам, возникла ли родовая деятельность естественно или ее пришлось вызывать. Скрин из Instagram (соцсеть признана экстремистской, деятельность запрещена в РФ) Монеточки

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) выложила в соцсетях фотографии своего новорожденного ребенка. Пост набрал большое количество лайкой и комментариев. «Сущность в виде гномика», — подписала фотографию Монеточка. Подписчики активно поздравляют певицу с рождением ребенка, кто-то даже подметил, что девочка похожа на мать. Лиза Монеточка родила 17 августа в Литве. До этого она рассказывала, что врачи рекомендовали ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, которые все никак не начинались. Певица попросила отсрочку в один день, но пока не рассказала подписчикам, возникла ли родовая деятельность естественно или ее пришлось вызывать.