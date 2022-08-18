18 августа 2022

Лиза Монеточка показала подписчикам новорожденную дочь. Фото

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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
Певица родила девочку в Литве Фото:

Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) выложила в соцсетях фотографии своего новорожденного ребенка. Пост набрал большое количество лайкой и комментариев.

«Сущность в виде гномика», — подписала фотографию Монеточка. Подписчики активно поздравляют певицу с рождением ребенка, кто-то даже подметил, что девочка похожа на мать.

Лиза Монеточка родила 17 августа в Литве. До этого она рассказывала, что врачи рекомендовали ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, которые все никак не начинались. Певица попросила отсрочку в один день, но пока не рассказала подписчикам, возникла ли родовая деятельность естественно или ее пришлось вызывать.

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Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка (Елизавета Гырдымова) выложила в соцсетях фотографии своего новорожденного ребенка. Пост набрал большое количество лайкой и комментариев. «Сущность в виде гномика», — подписала фотографию Монеточка. Подписчики активно поздравляют певицу с рождением ребенка, кто-то даже подметил, что девочка похожа на мать. Лиза Монеточка родила 17 августа в Литве. До этого она рассказывала, что врачи рекомендовали ей ложиться в больницу и искусственно вызывать роды, которые все никак не начинались. Певица попросила отсрочку в один день, но пока не рассказала подписчикам, возникла ли родовая деятельность естественно или ее пришлось вызывать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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