Первый этап стройки трассы Казань — Екатеринбург начнут осенью

На сайте госзакупок объявили аукцион на поиск подрядчика, который займется первым этапом строительства трассы Казань — Екатеринбург, а именно — строительством обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане протяженностью 26,8 километров. Работы должны начаться 1 октября, следует из документации к аукциону.
«Строительство автомобильной дороги М-7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, республика Татарстан. Первый этап: строительно-монтажные работы на участке км 0 — км 26+800», — говорится в описании проекта.
Строительство дороги должно начаться не позже 1 октября, а продлится до 30 октября 2025 года. Стоимость всех работ оценивается в 5,9 млрд рублей. Согласно проекту, подрядчику предстоит построить две транспортные развязки, шесть путепроводов и мост через реку Кама протяженностью 1,3 км.
Обход Нижнекамска и Набережных Челнов — это часть проекта по реализации скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, он должен стать продолжением трассы М-12. В конце июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург идет со значительным опережением графика и будет закончено раньше 2024 года, если не появится непредвиденных обстоятельств.
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На сайте госзакупок объявили аукцион на поиск подрядчика, который займется первым этапом строительства трассы Казань — Екатеринбург, а именно — строительством обхода Нижнекамска и Набережных Челнов в Татарстане протяженностью 26,8 километров. Работы должны начаться 1 октября, следует из документации к аукциону. «Строительство автомобильной дороги М-7 „Волга“ Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке обхода городов Нижнекамска и Набережных Челнов, республика Татарстан. Первый этап: строительно-монтажные работы на участке км 0 — км 26+800», — говорится в описании проекта. Строительство дороги должно начаться не позже 1 октября, а продлится до 30 октября 2025 года. Стоимость всех работ оценивается в 5,9 млрд рублей. Согласно проекту, подрядчику предстоит построить две транспортные развязки, шесть путепроводов и мост через реку Кама протяженностью 1,3 км. Обход Нижнекамска и Набережных Челнов — это часть проекта по реализации скоростного маршрута Казань — Екатеринбург, он должен стать продолжением трассы М-12. В конце июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что строительство трассы Москва — Казань — Екатеринбург идет со значительным опережением графика и будет закончено раньше 2024 года, если не появится непредвиденных обстоятельств.