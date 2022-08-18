Депутат Госдумы осудил сенатора из ХМАО за отречение от дочери

19 августа 2022 в 22:51 Размер текста - 17 +

Евгений Попов считает, что нельзя отрекаться от детей Фото: Антон Белицкий © URA.RU Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что нельзя отрекаться от детей, после того, как югорский сенатор Эдуард Исаков назвал предательницей свою дочь от первого брака Диану Исакову, которая публично осудила российскую спецоперацию на Украине. Своим мнением народный избранник поделился в telegram-канале. «Отрекаться от детей — последнее дело. Какими бы они ни были», — написал Попов. Получить более подробный комментарий народного избранника на момент публикации материала не удалось. Он сбросил звонок журналиста агентства и не ответил на смс-сообщение. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ.

Депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что нельзя отрекаться от детей, после того, как югорский сенатор Эдуард Исаков назвал предательницей свою дочь от первого брака Диану Исакову, которая публично осудила российскую спецоперацию на Украине. Своим мнением народный избранник поделился в telegram-канале. «Отрекаться от детей — последнее дело. Какими бы они ни были», — написал Попов. Получить более подробный комментарий народного избранника на момент публикации материала не удалось. Он сбросил звонок журналиста агентства и не ответил на смс-сообщение. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ.