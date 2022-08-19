Дочь сенатора из ХМАО после скандала с отцом улетела в Грузию

20 августа 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Диана Исакова переехала в Грузию Фото: аккаунт Дианы Исаковой в социальной сети «ВКонтакте» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дочь югорского сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова, которую отец назвал предателем из-за осуждения российской спецоперации на Украине, улетела в Грузию. Об этом свидетельствуют ее записи в Instagram* (соцсеть заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «Сейчас я в Грузии и поэтому чувствую себя в безопасности. Я также ничего в Instagram не рассказывала о том, что происходило со мной в течение пяти месяцев. Происходило многое. Я делала акцию, меня задержали полицейские. Я уехала из Сочи, очень много путешествовала, общалась с людьми, с оппозиционерами, прощалась с родственниками в Сибири. Планировала поездку в Грузию и наконец, все произошло. Здесь я ничего не рассказывала, потому что мой телефон изъяли, когда задержали. Все мои контакты есть у полицейских. Все это было некой тайной для социальных сетей», — заявила Исакова. Узнать реакцию дочери югорского сенатора на заявления ее отца на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на вопросы корреспондента агентства в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дочь югорского сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова, которую отец назвал предателем из-за осуждения российской спецоперации на Украине, улетела в Грузию. Об этом свидетельствуют ее записи в Instagram* (соцсеть заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). «Сейчас я в Грузии и поэтому чувствую себя в безопасности. Я также ничего в Instagram не рассказывала о том, что происходило со мной в течение пяти месяцев. Происходило многое. Я делала акцию, меня задержали полицейские. Я уехала из Сочи, очень много путешествовала, общалась с людьми, с оппозиционерами, прощалась с родственниками в Сибири. Планировала поездку в Грузию и наконец, все произошло. Здесь я ничего не рассказывала, потому что мой телефон изъяли, когда задержали. Все мои контакты есть у полицейских. Все это было некой тайной для социальных сетей», — заявила Исакова. Узнать реакцию дочери югорского сенатора на заявления ее отца на момент публикации материала не удалось. Она не ответила на вопросы корреспондента агентства в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Это произошло после того, как она уехала из России и дала интервью западным СМИ. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее целями стали защита жителей Донбасса от геноцида и массовых убийств, а также денацификация и демилитаризация страны.