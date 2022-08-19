В специальной программе Наталья Краснова соединила одинаковые половины своего лица Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинский блогер Наталья Краснова, имевшая миллион подписчиков в заблокированном в России Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), в специальной программе соединила две левых и две правых половины лица, чтобы сделать его симметричным. Как написала Краснова в социальных сетях, от результата ей стало не по себе.

«Совместила две левых половины лица и две правых. Как вам? Мне что-то вообще от обоих вариантов не по себе», — написала Краснова в своем telegram-канале.

В предыдущей записи блогер рассказала про эксперимент, когда фотограф сделал такие же снимки нескольким людям. Таким образом, он хотел показать, что симметричное лицо не всегда является гарантией красоты.

Краснова известна своими блогами в социальных сетях. Помимо этого, она занимается стэндапом, пишет книги и песни, а также снимается в сериалах. Блогера можно будет увидеть во втором сезоне сериала «Иванько» на телеканале ТНТ.

Наталья Краснова соединила две левых половины лица Фото: telegram-канал Натальи Красновой