Наталья Краснова снялась во втором сезоне сериала «Иванько» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский блогер Наталья Краснова, имевшая миллион подписчиков в заблокированном в России Instagram (деятельность запрещена в РФ, Meta признана экстремистской организацией) приняла участие в съемка второго сезона сериала «Иванько», который выходит на телеканале ТНТ. Об этом Краснова рассказала в социальных сетях.

«Снялась во втором сезоне сериала „Иванько“. Мне из жалости даже слова дали и мужа-прокурора. Мне понравилось», — написала Краснова в своем telegram-канале.

Второй сезон сериала «Иванько» планируют выпустить в 2023 году. По сюжету две несчастные женщины пересекаются за решеткой в отделе полиции. После рассказов про свою жизнь, каждая из них решает помочь новоиспеченной подруге изменить ее.

Краснова стала известна после своего обращения к президенту РФ Владимиру Путину во время прямой линии в 2018 году. Тогда она спросила у Путина, когда блогинг станет официальной профессией в России. Помимо блогов Краснова занимается стэндапом и пишет книги.