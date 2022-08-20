Пермяк примет участие в шоу на ТНТ, где приз 3 млн рублей

В новом сезоне «Открытого микрофона» на ТНТ участвует пермяк Фото: Размик Закарян © URA.RU

Пермского комика Егора Котыченко покажут в юмористическом шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. Новый сезон, где главный приз 3 млн рублей, стартует 26 августа. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры в стендап-сообществе Перми, сам комик подписал контракт о неразглашении информации о съемках до выхода эфира и пока не комментирует детали отбора.

«Сезон классный, сезон неоднозначный, смешной, как „Stand Up“ и прикольный, как „Холостяк“. Непонятно будет до последнего, кто победит. Хочется стереть себе память и посмотреть его заново», — отозвались в рекламном ролике о новом сезоне жюри «Открытого микрофона», известные стендап-комики Андрей Бебуришвили, Юлия Ахмедова, Иван Абрамов и Алексей Щербаков.

Участников на «Открытый микрофон» отбирали в марте этого года в Москве, тогда желающих оказаться на ТНТ было более полутора тысяч. Егора Котыченко отметили опытные московские комики и он, единственный из Перми, прошел кастинг.

Продюсеры проекта отмечают, что «Открытый микрофон» — это социальный лифт для тех, кто работает в откровенном комедийном жанре. «Это не просто шоу талантов, а способ найти новых, еще массово не известных комиков, и помочь им стать профессионалами в жанре Stand Up», сообщается на официальном сайте телеканала.