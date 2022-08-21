В екатеринбургском H&M двое мужчин устроили драку Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском торговом центре «Мега» двое мужчин устроили драку возле кассы магазина H&M. Об этом рассказал очевидец.

«Они одежду поделить не смогли. Видео сняла только уже после драки, там видно мужчину со сломанным носом и кровь», — рассказал очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга и в H&M. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в Екатеринбурге умер после драки у кассы в магазине «Магнит». Также агентство рассказывало, что свердловчанин обматерил продавщицу, которая предложила ему взять сдачу кубиками для бульона.

Фото: telegram-канал «Свет Екатеринбург»