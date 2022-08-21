21 августа 2022

Екатеринбуржцы устроили драку из-за одежды в H&M. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие магазина H&M в ТЦ Мега. Екатеринбург , покупатели, покупки, вещи, шоппинг, h&m
В екатеринбургском H&M двое мужчин устроили драку Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Мега» двое мужчин устроили драку возле кассы магазина H&M. Об этом рассказал очевидец.

«Они одежду поделить не смогли. Видео сняла только уже после драки, там видно мужчину со сломанным носом и кровь», — рассказал очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга и в H&M. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в Екатеринбурге умер после драки у кассы в магазине «Магнит». Также агентство рассказывало, что свердловчанин обматерил продавщицу, которая предложила ему взять сдачу кубиками для бульона.

Фото:

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В екатеринбургском торговом центре «Мега» двое мужчин устроили драку возле кассы магазина H&M. Об этом рассказал очевидец. «Они одежду поделить не смогли. Видео сняла только уже после драки, там видно мужчину со сломанным носом и кровь», — рассказал очевидец telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга и в H&M. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что мужчина в Екатеринбурге умер после драки у кассы в магазине «Магнит». Также агентство рассказывало, что свердловчанин обматерил продавщицу, которая предложила ему взять сдачу кубиками для бульона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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