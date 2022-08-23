ФРГ и Канада договорились отправить Киеву тонны боеприпасов

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Шольц заявил о новом пакете военной помощи Украине Фото:

Германия и Канада приготовили новый пакет помощи Украине. Он включает в себя тонны боеприпасов, а также ракетные системы и системы ПВО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на «Крымской платформе».

«Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет (военной помощи — прим. URA.RU), включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказал Шольц. Трансляция выступления велась на официальном youtube-канале «Крымской платформы».

Страны Запада оказывают Киеву военную помощь из-за спецоперации России на Украине. Германия и Канада уже отправляли на Украину оружие, а также финансовую помощь.

«Крымская платформа» — это инициатива Киева по «деоккупации» Крымского полуострова. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что «Крымская платформа» — это «опасная идея».

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Германия и Канада приготовили новый пакет помощи Украине. Он включает в себя тонны боеприпасов, а также ракетные системы и системы ПВО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на «Крымской платформе». «Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет (военной помощи — прим. URA.RU), включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказал Шольц. Трансляция выступления велась на официальном youtube-канале «Крымской платформы». Страны Запада оказывают Киеву военную помощь из-за спецоперации России на Украине. Германия и Канада уже отправляли на Украину оружие, а также финансовую помощь. «Крымская платформа» — это инициатива Киева по «деоккупации» Крымского полуострова. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что «Крымская платформа» — это «опасная идея».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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