ФРГ и Канада договорились отправить Киеву тонны боеприпасов

23 августа 2022 в 17:03 Размер текста - 17 +

Шольц заявил о новом пакете военной помощи Украине Фото: Bundesregierung\Kugler Германия и Канада приготовили новый пакет помощи Украине. Он включает в себя тонны боеприпасов, а также ракетные системы и системы ПВО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на «Крымской платформе». «Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет (военной помощи — прим. URA.RU), включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказал Шольц. Трансляция выступления велась на официальном youtube-канале «Крымской платформы». Страны Запада оказывают Киеву военную помощь из-за спецоперации России на Украине. Германия и Канада уже отправляли на Украину оружие, а также финансовую помощь. «Крымская платформа» — это инициатива Киева по «деоккупации» Крымского полуострова. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что «Крымская платформа» — это «опасная идея».

Германия и Канада приготовили новый пакет помощи Украине. Он включает в себя тонны боеприпасов, а также ракетные системы и системы ПВО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на «Крымской платформе». «Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет (военной помощи — прим. URA.RU), включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — сказал Шольц. Трансляция выступления велась на официальном youtube-канале «Крымской платформы». Страны Запада оказывают Киеву военную помощь из-за спецоперации России на Украине. Германия и Канада уже отправляли на Украину оружие, а также финансовую помощь. «Крымская платформа» — это инициатива Киева по «деоккупации» Крымского полуострова. Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что «Крымская платформа» — это «опасная идея».