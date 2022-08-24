Задержанного за дискредитацию вооруженных сил РФ Евгения Ройзмана могут признать невменяемым, следователи уже прорабатывают этот вопрос. Об этом сообщает источник URA.RU в силовых структурах.
«Лучшим решением по кейсу Ройзмана может быть признание его невменяемым и отправить на принудительное лечение. Ну, будет ходить пить таблетки, отмечаться. Зато будет свободен», — рассказал собеседник агентства.
При этом источник раскрыл информацию о заключениях врачей после выхода Ройзмана из тюрьмы в 1981 году. «Сидя в одиночной камере, экс-мэр резал стеклом живот и руки. По заключениям врачей, Ройзман — психопатическая личность истерического типа», — уверяет собеседник агентства.
Как писало URA.RU, в квартиру к Ройзману силовики нагрянули утром 24 августа. Обыски также проходили в его музее Невьянской иконы и фонде.
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